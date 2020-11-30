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Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçeli yengeler çıldırdı! Hem Erol Bulut'a hem de...
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi sonrası Fenerbahçeli yengeler çıldırdı! Hem Erol Bulut'a hem de...
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Müsabaka sonrası Fenerbahçeli yıldızın eşleri, teknik direktör Erol Bulut'a sosyal medyadan göndermede bulundu.
30.11.2020 13:23
- Son Güncelleme: 30.11.2020 13:23
Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 4-3 mağlup eden Beşiktaş, rakibini 15 yılı aşkın bir süre sonra deplasmanda mağlup etmeyi başardı.
Ligin 10. haftasındaki mücadele öncesi rakibini Kadıköy'de son olarak 17 Nisan 2005'te 4-3 yenen Beşiktaş, bu sezon deplasmanda kazanarak bu hasretini sonlandırdı.
YİNE 10 KİŞİ KALDIĞI MAÇTA TARİHİ SKORLA KAZANDI
Rakibini Kadıköy'de son olarak 2004-2005 sezonunda yenebilen Beşiktaş, yine tarihi bir galibiyete imza attı.
Ligde 17 Nisan 2005'te Kadıköy'de oynanan maçta kalecisi Oscar Cordoba'nın 80. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekipte, oyuncu değişiklik haklarını da kullandığı için son 10 dakikada futbolcu Daniel Gabriel Pancu kalede görev aldı.
Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kalmasına rağmen teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 4-3'lük bir galibiyete imza attı.