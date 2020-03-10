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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Denizlispor maçında takımı Zeki Murat Göle'ye emanet etmişti. Ligin 26. haftasında oynanacak Konyaspor maçında da takımın başında Göle'nin olacağı açıklandı. Peki Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası yeni hoca kim olacak? Başkanvekili Semih Özsoy hoca arayışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni hoca için "Fenerbahçe'yi Türk futbolunu iyi bilen biri olmalı" tarifini yapmıştı. Özsoy'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni hoca adaylarına çevrildi. Listede bulunan Aykut Kocaman isminin bir adım önde olduğu iddia edildi. İşte o liste...

10.03.2020 10:20 - Son Güncelleme: 10.03.2020 10:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





