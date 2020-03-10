Haberler Galeri Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

Fenerbahçe'de hoca arayışları sürerken, son dakika gelişmeleri de yaşanıyor. Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından arayışlarına hız veren sarı-lacivertliler, Denizlispor maçında takımı Zeki Murat Göle'ye emanet etmişti. Ligin 26. haftasında oynanacak Konyaspor maçında da takımın başında Göle'nin olacağı açıklandı. Peki Fenerbahçe'de Ersun Yanal sonrası yeni hoca kim olacak? Başkanvekili Semih Özsoy hoca arayışlarıyla ilgili yaptığı açıklamada yeni hoca için "Fenerbahçe'yi Türk futbolunu iyi bilen biri olmalı" tarifini yapmıştı. Özsoy'un bu açıklamalarının ardından gözler yeni hoca adaylarına çevrildi. Listede bulunan Aykut Kocaman isminin bir adım önde olduğu iddia edildi. İşte o liste...

10.03.2020 10:20 - Son Güncelleme: 10.03.2020 10:58
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

Fenerbahçe camiası merakla yeni teknik direktörü bekliyor. Başkanvekili Semih Özsoy isim vermedi ama kriterlerini açıkladı: "Yerli veya yabancı ayrımı yok. Fenerbahçe'yi ve Türkiye gerçeklerini iyi bilen bir hoca olması en önemli kriterimiz." Gözler bu tarife uyan isimlere çevrildi. İşte kulislerde konuşulan o isimler ve şansları:

GALERİ DEVAM EDİYOR
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

ABDULLAH AVCI
Gayri resmi temas kuruldu. Ancak taraftarlardan yoğun tepki gelmesi üzerine resmi siteden yalanlama geçildi. Şimdilik askıya alındı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

EROL BULUT
Yeni Malatya ve Alanya'da oynattığı futbolla kendini ispatladı. Yeni neslin öne çıkan hocalarından. Fenerbahçe'de oynadı. Yönetimin yerli hoca adayları arasında ilk sırada.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

TAYFUN KORKUT
Teknik direktör olarak Bundesliga'da görev yaptı. Ancak üst düzey bir başarısı yok. Daha çok Alman bir hoca gelirse yardımcısı olarak adı geçiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Yeni hoca kim olacak? İşte o adaylar...

AYKUT KOCAMAN
Fenerbahçe'yi en iyi bilenlerden. 2010-11 sezonunda takımı şampiyon yaptı. Defansif futbol anlayışı nedeniyle taraftar soğuk bakıyor. Ancak yönetime, camianın ileri gelenlerinden 'Aykut Kocaman bu ortamda en iyi çare' tavsiyesi gittiği konuşuluyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun
Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun