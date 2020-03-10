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Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu

Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Rodrigues'in "Döndüm" mesajına Fenerbahçeli taraftarlar tepki yorumları atarken, bazı Galatasaraylı taraftarlar ise "şampiyonluk kutlamasına" davet etti. İşte o yorumlar...

10.03.2020 11:12 - Son Güncelleme: 10.03.2020 11:12
Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, takıma dönmeye hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin Konyaspor maçı öncesi eksik ve cezalı oyuncularının fazla olması sebebiyle de yıldız ismin bu karşılaşmaya yetiştirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

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Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu

Rodrigues, ligde oynanan MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırmıştı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından "Döndüm" yazarak bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları...

Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu
Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu
Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu
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