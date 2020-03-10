Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu
Uzun süredir sakatlığı nedeniyle sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, çalışmalara başladığını sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Rodrigues'in "Döndüm" mesajına Fenerbahçeli taraftarlar tepki yorumları atarken, bazı Galatasaraylı taraftarlar ise "şampiyonluk kutlamasına" davet etti. İşte o yorumlar...
10.03.2020 11:12
- Son Güncelleme: 10.03.2020 11:12
Rodrigues, ligde oynanan MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırmıştı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından "Döndüm" yazarak bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları...
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