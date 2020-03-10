Garry Rodrigues 'Döndüm' dedi! Galatasaray ve Fenerbahçe taraftarları yorum yağmuruna tuttu

Rodrigues, ligde oynanan MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalya ve Denizli maçlarını kaçırmıştı. Deneyimli oyuncu sosyal medya hesabından "Döndüm" yazarak bir paylaşım yaptı. Bu gönderiye özellikle Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterirken, Galatasaraylı bazı taraftarlar ise dikkat çeken yorumlarda bulundu. İşte o paylaşım ve gelen yorumlardan bazıları...