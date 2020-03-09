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Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor bile. Adeta gençleşen Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız.

09.03.2020 17:33 - Son Güncelleme: 09.03.2020 17:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





