Haberler Galeri Spor Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

Fenerbahçe ile adı özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in adı hala efsaneler arasında. Her ne kadar adı Fenerbahçe ile birlikte anılsa da bir Beşiktaş taraftarı olan ve siyah-beyazlı formayı da giyen 46 yaşındaki Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor bile. Adeta gençleşen Rüştü Reçber'in değişimine çok şaşıracaksınız.

09.03.2020 17:33 - Son Güncelleme: 09.03.2020 17:33
Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

Adı Fenerbahçe ile özdeşleşen, bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in son hali görenleri şaşırtıyor. Öyle ki neredeyse tanınmaz halde.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

ARDA TURAN

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

TUNCAY ŞANLI

Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun
Fenerbahçe'nin efsanevi kalecisi Rüştü Reçber'in son halini görenler tanıyamıyor! Bildiğinizi unutun

HEPSİ ESTETİK HARİKASI

Alper Potuk - Fenerbahçeli futbolcu burun estetiği yaptıranlardan.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe tribün lideri Dadaş Mehmet lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın vurulma görüntüleri kamerada
Fenerbahçe tribün lideri "Dadaş Mehmet" lakaplı Mehmet Altunkaynak'ın vurulma görüntüleri kamerada