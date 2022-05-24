Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den 2020 yılının yazında Lazio'ya transfer olan ve İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadıktan sonra geçtiğimiz ocak ayında Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriç İspanya'da iyi bir çıkış yakalamıştı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Muriç için satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Mallorca'nın kararı belli oldu.
Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda gösterdiği etkili performans ile dikkatleri üzerine çeken ve sezonun bitiminde 18 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde bir türlü bekleneni verememişti.
Devre arasında katıldığı Mallorca'da iyi bir performans gösteren ve takımının La Liga'da kalmasında önemli bir paya sahip olan Muriç ile ilgili İspanyol ekibinin kararı ise ligin bitmesiyle netleşti.
İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca'da yer alan haberde Mallorca'nın adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 28 yaşındaki forveti takımda tutmak istediği ve Muriç'in 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu indirebilmek adına Lazio ile pazarlık yapacağı yer aldı.
Ayrıca Vedat Muriç'in de kariyerine Mallorca'da devam etmeye sıcak baktığı ve deneyimli futbolcunun kulübünde takım içi liderlerinden biri olduğu vurgulandı.
Muriç, Mallorca forması ile La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.8 gol katkısı ile İspanya'da iyi bir iz bıraktı.
Lazio'da kalması beklenmeyen Vedat Muriç'in adı transferde eski kulübü Fenerbahçe'nin yanı sıra bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.