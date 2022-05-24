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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'den 2020 yılının yazında Lazio'ya transfer olan ve İtalyan ekibinde beklentileri karşılayamadıktan sonra geçtiğimiz ocak ayında Mallorca'ya kiralanan Vedat Muriç İspanya'da iyi bir çıkış yakalamıştı. Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Muriç için satın alma opsiyonunu elinde bulunduran Mallorca'nın kararı belli oldu.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
24.05.2022 14:12 - Son Güncelleme: 24.05.2022 14:12
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Fenerbahçe'de 2019-2020 sezonunda gösterdiği etkili performans ile dikkatleri üzerine çeken ve sezonun bitiminde 18 milyon Euro karşılığında Lazio'ya transfer olan Vedat Muriç, İtalyan ekibinde bir türlü bekleneni verememişti.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Lazio'da geçirdiği 1.5 sezonda beklenen patlamayı yapamayan Muriç, geçtiğimiz ocak ayında ise İspanya'nın Mallorca takımına satın alma opsiyonu ile kiralanmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Devre arasında katıldığı Mallorca'da iyi bir performans gösteren ve takımının La Liga'da kalmasında önemli bir paya sahip olan Muriç ile ilgili İspanyol ekibinin kararı ise ligin bitmesiyle netleşti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

İspanya'nın önemli spor gazetelerinden Marca'da yer alan haberde Mallorca'nın adı transferde Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan 28 yaşındaki forveti takımda tutmak istediği ve Muriç'in 12 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu indirebilmek adına Lazio ile pazarlık yapacağı yer aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Muriç'in kısa süre içinde Malloraca'nın önemli bir parçası haline geldiğinin vurgulandığı haberde İspanyol ekibinin Kosovalı golcüyü elden kaçırmak istemediği kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Ayrıca Vedat Muriç'in de kariyerine Mallorca'da devam etmeye sıcak baktığı ve deneyimli futbolcunun kulübünde takım içi liderlerinden biri olduğu vurgulandı.

Muriç, Mallorca forması ile La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.8 gol katkısı ile İspanya'da iyi bir iz bıraktı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Lazio'da kalması beklenmeyen Vedat Muriç'in adı transferde eski kulübü Fenerbahçe'nin yanı sıra bir süre Galatasaray ile de anılmıştı.

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