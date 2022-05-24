Son dakika Fenerbahçe haberleri... Vedat Muriç için karar verildi! Fenerbahçe ve Galatasaray’ı yakından ilgilendiriyor

Ayrıca Vedat Muriç'in de kariyerine Mallorca'da devam etmeye sıcak baktığı ve deneyimli futbolcunun kulübünde takım içi liderlerinden biri olduğu vurgulandı.

Muriç, Mallorca forması ile La Liga'da çıktığı 16 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yaptı.8 gol katkısı ile İspanya'da iyi bir iz bıraktı.