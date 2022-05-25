Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a duygusal veda: "Anne sevgisi gibi karşılıksız sevdim"

Instagram hesabından açıklamada bulunan Oğuzhan, "İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim 'Beşiktaş' demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem 'Feda' senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti." ifadelerini kullandı.