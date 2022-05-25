Oğuzhan Özyakup'tan Beşiktaş'a duygusal veda: "Anne sevgisi gibi karşılıksız sevdim"
Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren Oğuzhan Özyakup sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir veda mesajı yayımladı. Özyakup paylaşımında, "19 yaşında bir çocuk olarak kapısından girdiğim, anne sevgisi gibi karşılıksız sevdiğim kulübümden, Beşiktaş ailemden bugün 29 yaşında olgun bir insan olarak çıkıyorum" ifadelerini kullandı.
25.05.2022 18:47 - Son Güncelleme: 25.05.2022 18:49
Instagram hesabından açıklamada bulunan Oğuzhan, "İlk imzamı dün gibi hatırlıyorum. 19 yaşındaydım. Kalbim 'Beşiktaş' demişti. O günkü heyecanımı asla tarif edemem. İlk senem 'Feda' senesiydi. Feda ederek başlamıştı yolculuğumuz. Çok zorlu, çok yorucu ama bir o kadar da her dakikası her anı keyifli geçen ilk seneler bana çok şey kattı, çok şey öğretti." ifadelerini kullandı.