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İspanya'da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor

İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor! La Liga'da 2022 yılında en çok gol atan isimler arasına bir de Türk golcü girdi. Ballon d'Or kazanan golcü Karim Benzema 17 gol atarak ilk sırada yer alırken milli golcümüz Enes Ünal 15 golle 3. sırada yer aldı.

Muhammed Güneroğlu
Özel haber
01.11.2022 14:15 - Son Güncelleme: 01.11.2022 14:15
İspanya’da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor

İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor! Ballon d'Or kazanan golcü Karim Benzema 17 gol atarak ilk sırada yer aldığı listeye milli futbolcumuz Enes Ünal da girdi.

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İspanya’da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor

La Liga'da 2022 yılında en çok gol atan isimler arasına bir de Türk golcü girdi.

İspanya’da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor

Real Madrid'in Ballon d'Or kazanan golcüsü Karim Benzema 2022 yılında La Liga'da çıktığı maçlarda 17 gol atarak ilk sıraya çıktı.

İspanya’da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor

İkinci basamakta ise Celta Vigo'nun 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Iago Aspas bulunuyor. Yıldız santrfor, 2022 yılında La Liga'da 16 kez fileleri sarstı.

İspanya’da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor

ENES ÜNAL KARIM BENZEMA İLE YARIŞIYOR

Üçüncü sırada ise Getafe'de top koşturan milli golcümüz Enes Ünal bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, La Liga'da 2022 yılında 15 gol atmayı başardı.

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