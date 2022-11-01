İspanya'da Enes Ünal rüzgarı! Karim Benzema ile yarışıyor
İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor! La Liga'da 2022 yılında en çok gol atan isimler arasına bir de Türk golcü girdi. Ballon d'Or kazanan golcü Karim Benzema 17 gol atarak ilk sırada yer alırken milli golcümüz Enes Ünal 15 golle 3. sırada yer aldı.
01.11.2022 14:15 - Son Güncelleme: 01.11.2022 14:15
İspanya'da Enes Ünal rüzgarı esiyor! Ballon d'Or kazanan golcü Karim Benzema 17 gol atarak ilk sırada yer aldığı listeye milli futbolcumuz Enes Ünal da girdi.
Real Madrid'in Ballon d'Or kazanan golcüsü Karim Benzema 2022 yılında La Liga'da çıktığı maçlarda 17 gol atarak ilk sıraya çıktı.
İkinci basamakta ise Celta Vigo'nun 35 yaşındaki tecrübeli golcüsü Iago Aspas bulunuyor. Yıldız santrfor, 2022 yılında La Liga'da 16 kez fileleri sarstı.