SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERLERİ | Szalai Avrupa devlerinin radarında
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Attila Szalai, Avrupa ekiplerinin radarına girdi. Macar isim için Juventus, Atletico Madrid ve Chelsea'nin takipte olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'ye geçtiğimiz sezonun devre arasında Limassol'den gelen Attila Szalai, kısa süre içerisinde sergilediği performansla hem taraftarlarını mutlu etti hem de Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girmeyi başardı.
İddiaya göre savunma hattına takviye yapmak isteyen Juventus, gözünü Fenerbahçeli Attila Szalai'ye çevirdi. İtalyan temsilcisinin bu transferdeki rakipleri ise Atletico Madrid ve İngiliz devi Chelsea...
Atletico Madrid'in Szalai transferinde daha avantajlı konumda olduğu vurgulanırken Juventus'un genç yıldız için keseyi biraz daha açması gerektiği kaydedildi. Öte yandan Fenerbahçe'nin de iyi bir teklife hayır demeyeceği belirtildi.
Macaristan Milli Takımı'nda da başarıyla görev yapan Attila Szalai, Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana forma giydiği 35 karşılaşmada 3 golü bulunuyor. Szalai'nin sarı-lacivertli takımla olan sözleşmesi 2025'te sona erecek.