Kadıköy'de Fenerbahçe'ye tepki gecesi! Tribünlerden yuhalamalar yükseldi: Mesut Özil ve Altay Bayındır...
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, sahasında Belçika temsilcisi Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı. Kazanmaktan uzak bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Altay Bayındır tepkilerin odağına oturdu. Öte yandan maç sonu tribünlerden yuhalamalar yükseldi. Detaylar takvim.com.tr'den Osman Cengiz'in özel haberinde...
21.10.2021 22:36
- Son Güncelleme: 21.10.2021 23:27
Belçika temsilcisi Royal Antwerp'e karşı evinde 2-2 berabere kalarak hayal kırıklığı yaratan Fenerbahçe'ye maç sonu taraftarlar bir hayli sert tepki gösterdi.
KAZANMAKTAN UZAK BİR OYUN...
İkinci yarıda sahada varlık gösteremeyen, 66. dakikada yaptığı 4 oyuncu değişikliği sonrası oyundan tamamen düşen Fenerbahçe özellikle 80. dakikadan sonra kazanmaktan uzak bir oyun sergiledi.
MESUT'A TEPKİ
66. dakikada oyundan çıkan Mesut Özil, tribünden kendisine atılan su şisesine tekme atarak tepkiye tepkiyle karşılık verdi
ALTAY'A ELEŞTİRİLER BÜYÜYOR
Antwerp karşısında 2 gol yiyen Altay Bayındır, maç bitince hiç beklemeden soyunma odasının yolunu tuttu.