Cimbom Moskova deplasmanında! İşte Lokomotiv Moskova-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray deplasmanda Lokomotiv Moskova ile karşı karşıya gelecek. Kritik mücadele öncesi grubunda lider olan Cimbom'da hedef 3 puanla zirveyi perçinlemek olacak. Beşiktaş derbisi öncesi Rusya'da zorlu bir sınav verecek Galatasaray'da Fatih Terim 11'i belirledi.
21.10.2021 10:54
- Son Güncelleme: 21.10.2021 11:04
Avrupa'da destan yazdığı günlere geri dönmeye çalışan Galatasaray bu yıla umutla bakıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında evinde Lazio'yu mağlup etmişti.
İkinci karşılaşmada ise Marsilya deplasmanından 1 puan çıkarmıştı. 4 puanla grupta lider konumda bulunan Cimbom bugün Lokomotiv Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılarda hedef yine kazanmak. Teknik direktör Fatih Terim de öğrencilerinden Beşiktaş derbisini unutmalarını ve tamamen Lokomotiv'de alınacak 3 puana konsantre olmalarını istedi. İmparator geçmişteki başarılar için odaklandı.
DAHA GOL YEMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de kalesini gole kapatmayı bir türlü başaramıyor. Aslan, 9 maçın sadece 2'sinde gol yemedi. Avrupa'da ise durum çok farklı.