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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de! Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Diego Rossi'den 21 gol

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de! Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Diego Rossi'den 21 gol

Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'nin yıldızları ilk 14 haftada ortaya koydukları performansla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Süper Lig'in en iyi 3'lülerine baktığımız zaman Kanarya'yı zirvede görüyoruz.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
15.11.2022 13:26 - Son Güncelleme: 15.11.2022 13:26
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

Süper Lig'de 14. hafta sonunda Fenerbahçe 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

Ezeli rakibi Galatasaray ise 2 puan geride ikincilik basamağında yer alıyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

Sarı-Lacivertliler'in yıldız isimlerinden Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Diego Rossi 21 gole imza attı… Valencia 13, Batshuayi 5 ve Rossi 3 gol üretti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

Fenerbahçe'den sonra en iyi 3'lüye sahip olan takım ise ligin mütevazı takımlarından Fatih Karagümrük... İstanbul ekibinde Fabio Borini, Mbaye Diagne ve Jean Koussi toplamda 16 gole imza attı. Borini ve Diagne 7, Kouassi ise 2 gol attı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

3. sırada Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş ve Antalyaspor yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'ın 3 silahşörü toplamda 14 kez fileleri sarstı. Kara Kartal'ın Hollandalı yıldız golcüsü Weghorst 6, Muleka ve N'Koudou ise 4'er gol üretti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor'un 3 yıldızı Haji Wright, Fernando ve Gökdeniz Bayrakdar 14 gol attı. ABD'li santrafor Wright 9, Fernando 3 ve Gökdeniz ise 2 kez gol sevinci yaşadı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de!

Galatasaray'ın 3 önemli kozu Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi ve Bafetimbi Gomis ise 13 gol üretti. Cimbom'un genç yıldızı Kerem 5 golle takımına katkı verirken Icardi ve Gomis 4'er gole imza attı.

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