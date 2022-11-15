Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de! Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Diego Rossi'den 21 gol

Fenerbahçe'den sonra en iyi 3'lüye sahip olan takım ise ligin mütevazı takımlarından Fatih Karagümrük... İstanbul ekibinde Fabio Borini, Mbaye Diagne ve Jean Koussi toplamda 16 gole imza attı. Borini ve Diagne 7, Kouassi ise 2 gol attı.