Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig’in en iyi 3’lüsü Fenerbahçe’de! Enner Valencia, Michy Batshuayi ve Diego Rossi'den 21 gol
Sezona flaş transferlerle başlayan Fenerbahçe'nin yıldızları ilk 14 haftada ortaya koydukları performansla futbolseverlerin gözlerinin pasını sildi. Süper Lig'in en iyi 3'lülerine baktığımız zaman Kanarya'yı zirvede görüyoruz.
15.11.2022 13:26 - Son Güncelleme: 15.11.2022 13:26
Ezeli rakibi Galatasaray ise 2 puan geride ikincilik basamağında yer alıyor. Yaklaşık 1.5 ay sonra Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam edecek.
Fenerbahçe'den sonra en iyi 3'lüye sahip olan takım ise ligin mütevazı takımlarından Fatih Karagümrük... İstanbul ekibinde Fabio Borini, Mbaye Diagne ve Jean Koussi toplamda 16 gole imza attı. Borini ve Diagne 7, Kouassi ise 2 gol attı.
3. sırada Süper Lig'in dev ekiplerinden Beşiktaş ve Antalyaspor yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'ın 3 silahşörü toplamda 14 kez fileleri sarstı. Kara Kartal'ın Hollandalı yıldız golcüsü Weghorst 6, Muleka ve N'Koudou ise 4'er gol üretti.