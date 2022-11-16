Fenerbahçe’nin güzel ismi Arina Fedorovtseva’dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok sıcak davrandı.