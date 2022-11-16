Fenerbahçe'nin güzel ismi Arina Fedorovtseva'dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor
Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınına röportaj verdi. Samimi itiraflarda bulunan Rus güzel, Türklerin kendisine büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek "Türkler sürekli evlilik teklifi ediyor." dedi. Fedorovtseva ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili de konuştu.
Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, ülkesinde yayın yapan sports.ru'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Fedorovtseva'nın açıklamaları...
Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok sıcak davrandı.
GALATASARAY VE KIRMIZI İTİRAFI
Türkiye'deki en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. İki takım ve taraftarları arasındaki gerilim korkunç seviyede. normal hayatta Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bölgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iş maça geldiğinde tansiyon çok yüksek.