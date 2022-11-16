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Haberler Spor Fenerbahçe'nin güzel ismi Arina Fedorovtseva'dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Fenerbahçe'nin güzel ismi Arina Fedorovtseva'dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Son dakika spor haberleri | Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nın Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, Rus basınına röportaj verdi. Samimi itiraflarda bulunan Rus güzel, Türklerin kendisine büyük ilgi gösterdiğini söyleyerek "Türkler sürekli evlilik teklifi ediyor." dedi. Fedorovtseva ayrıca Fenerbahçe-Galatasaray rekabetiyle ilgili de konuştu.

16.11.2022 16:44 - Son Güncelleme: 16.11.2022 17:01
Fenerbahçe’nin güzel ismi Arina Fedorovtseva’dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Fenerbahçe Opet'in 18 yaşındaki Rus yıldızı Arina Fedorovtseva, ülkesinde yayın yapan sports.ru'ya dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte Fedorovtseva'nın açıklamaları...

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Fenerbahçe’nin güzel ismi Arina Fedorovtseva’dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Fenerbahçe'ye transferinde başkan Ali Koç ile yaptığımız görüşme çok etkili oldu. Kazan'a geldi ve ailemle görüştü, ikna etmek için özel uğraş gösterdi. Bir başkan olarak kendisini farklı bir konuma koymuyor. Aileme karşı çok sıcak davrandı. Süper Kupa zaferini kutladığımız öğle yemeğinde yanımıza geldi ve her zamanki gibi çok sıcak davrandı.

Fenerbahçe’nin güzel ismi Arina Fedorovtseva’dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Türkiye'yi tercih etmemdeki en büyük etken ligin çok kaliteli olması. Dünyanın en kaliteli voleybol ligi burada. Mısır'da olsaydı çok düşünmeden Mısır'a da giderdim çünkü oyunumu geliştirmek, en iyilerle birlikte oynamak istiyorum.

Fenerbahçe’nin güzel ismi Arina Fedorovtseva’dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

GALATASARAY VE KIRMIZI İTİRAFI
Türkiye'deki en büyük rekabet Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. İki takım ve taraftarları arasındaki gerilim korkunç seviyede. normal hayatta Galatasaraylıların çoğunlukta olduğu bölgeye gidersem kimse ban zarar vermez ama iş maça geldiğinde tansiyon çok yüksek.

Fenerbahçe’nin güzel ismi Arina Fedorovtseva’dan Galatasaray itirafı: Türkler sürekli evlenmek için teklif ediyor

Size bir sır vereyim; bu rekabeti tatmadan önce en sevdiğim renk kırmızıydı. Kıyafetlerim, diş fırçam, hoparlörüm, kulaklığım, evimdeki mumlar... Her şeyin kırmızısını severdim.

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