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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'den umudunu kesen Fenerbahçe Avrupa'da da istediğini alamadı. Konferans Ligi play-off ilk maçında Slavia Prag karşısına çıkan Sarı-Lacivertliler evinde 3-2 kaybederek taraftarını bir kez daha kahretti. Üst üste yenilgilere sinirlenen sarı lacivertli taraftardan Ali Koç istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçe'nin tarihinde bir sezondaki mağlubiyet rekoru, Ali Koç'u ilk başkanlık dönemine denk geliyor. Sarı Kanarya bu sezon kalan maçlarında 6 mağlubiyet daha alırsa rekorunu geliştirecek.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
18.02.2022 11:34 - Son Güncelleme: 18.02.2022 11:54
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Süper Lig'e havlu atan, Türkiye Kupası'nda evinde Kayserispor'a yenilerek elenen Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dal Avrupa'ydı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Konferans Ligi play-off ilk maçında Slavia Prag karşısına çıkan Sarı-Lacivertliler evinde 3-2 kaybederek taraftarını bir kez daha kahretti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Fenerbahçe'deki 4. sezonunda hiçbir kupa kazanamayan başkan Ali Koç taraftarların hedefinde. Yönetime Slavia Prag maçından sonra da çok büyük tepki vardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Sarı-Lacivertliler bu sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 15 galibiyet, 10 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 55 gol atarken kalesinde 44 gol gördü.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri

Süper Lig'de bitime 13 hafta kala lider Trabzonspor'un tam 20 puan gerisinde. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda 10 kişi kalan Kayserispor'a evinde 1-0 yenilerek Avrupa kapısını da şimdilik kapattı.

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