Son dakika Fenerbahçe haberleri... Süper Lig ve Avrupa’da büyük hüsran! Taraftardan Ali Koç istifa sesleri
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'den umudunu kesen Fenerbahçe Avrupa'da da istediğini alamadı. Konferans Ligi play-off ilk maçında Slavia Prag karşısına çıkan Sarı-Lacivertliler evinde 3-2 kaybederek taraftarını bir kez daha kahretti. Üst üste yenilgilere sinirlenen sarı lacivertli taraftardan Ali Koç istifa sesleri yükseldi. Fenerbahçe'nin tarihinde bir sezondaki mağlubiyet rekoru, Ali Koç'u ilk başkanlık dönemine denk geliyor. Sarı Kanarya bu sezon kalan maçlarında 6 mağlubiyet daha alırsa rekorunu geliştirecek.
18.02.2022 11:34 - Son Güncelleme: 18.02.2022 11:54
Süper Lig'e havlu atan, Türkiye Kupası'nda evinde Kayserispor'a yenilerek elenen Fenerbahçe'nin tutunacağı tek dal Avrupa'ydı.
Konferans Ligi play-off ilk maçında Slavia Prag karşısına çıkan Sarı-Lacivertliler evinde 3-2 kaybederek taraftarını bir kez daha kahretti.
Fenerbahçe'deki 4. sezonunda hiçbir kupa kazanamayan başkan Ali Koç taraftarların hedefinde. Yönetime Slavia Prag maçından sonra da çok büyük tepki vardı.
Süper Lig'de bitime 13 hafta kala lider Trabzonspor'un tam 20 puan gerisinde. Türkiye Kupası'nda ise son 16 turunda 10 kişi kalan Kayserispor'a evinde 1-0 yenilerek Avrupa kapısını da şimdilik kapattı.