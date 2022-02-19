Beşiktaş evinde Altay’ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11’leri

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.

Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.