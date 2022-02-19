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Beşiktaş evinde Altay'ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş evinde Altay'ı ağırlayacak. İki takım ligde 83. kez birbirlerine rakip olacak. 3 haftadır ligde galibiyet alamayan Kartal taraftarı önünde galip gelerek yeni bir seri yakalamak istiyor. İşte iki takımın muhtemel 11'leri.

19.02.2022 10:16 - Son Güncelleme: 19.02.2022 10:16
Beşiktaş evinde Altay’ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11’leri

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Altay'ı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

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Beşiktaş evinde Altay’ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11’leri

Ligde oynadığı 25 maçta 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 yenilgiyle 38 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, 8. sırada bulunuyor.

Beşiktaş evinde Altay’ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11’leri

Altay ise 6 galibiyet, 4 beraberlik, 15 yenilgiyle 22 puan elde edip, haftaya 19. sırada girdi.

Beşiktaş evinde Altay’ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11’leri

3 MAÇTIR KAZANAMIYOR
Beşiktaş, Süper Lig'in son 3 haftasında galibiyet almayı başaramadı.

Ligde son olarak 22. haftada VavaCars Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup eden siyah-beyazlı ekip; Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve Adana Demirspor'la 1-1, Fraport TAV Antalyaspor'la da 0-0 berabere kaldı.

Beşiktaş evinde Altay’ı konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Altay maçının muhtemel 11’leri

BATSHUAYİ CEZALI
Siyah-beyazlı takımda 4 sarı kartı bulunan Michy Batshuayi cezası nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

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