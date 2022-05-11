Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Fenerbahçe'de kalmak isteyen ve hem sözleşme süresi hem de maaşı ile ilgili bulunan küçük pürüzlerle ilgili yönetim ile görüşmelerini menajeri aracılığıyla yürüten Serdar Aziz'in Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.