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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve Sarı-Lacivertli kulüple henüz yeni kontrat imzalamayan Serdar Aziz için deneyimli futbolcuyu daha önce de isteyen Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın devrede olduğu öğrenildi.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
11.05.2022 17:08 - Son Güncelleme: 11.05.2022 17:08
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli yönetimle yeni kontrat için henüz orta yolu bulamadı ve taraflar arasında yapılan görüşmelerede şimdilik anlaşma kararı çıkmadı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

31 yaşındaki stoperi takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin önerdiği 2+1 yıllık sözleşme teklifine "Evet" demeyen ve opsiyon maddesi olmadan 3 yıllık kontrat isteyen Serdar Aziz için Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın da menajerler aracılığıyla devreye girdiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi öncesi de deneyimli savunma oyuncusu ile ilgilenen Lokomotiv Moskova'nın sezon sonu bonservisini eline alacak olan milli stopere teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Fenerbahçe'de kalmak isteyen ve hem sözleşme süresi hem de maaşı ile ilgili bulunan küçük pürüzlerle ilgili yönetim ile görüşmelerini menajeri aracılığıyla yürüten Serdar Aziz'in Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli kulüpte son dönemde yakaladığı çıkış sonrası A Milli Takıma yeniden yükselmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler

Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Serdar, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 27 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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