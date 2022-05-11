Son dakika Fenerbahçe haberleri... Serdar Aziz’e Rus kancası! Yıldız oyuncu için devredeler
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan ve Sarı-Lacivertli kulüple henüz yeni kontrat imzalamayan Serdar Aziz için deneyimli futbolcuyu daha önce de isteyen Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın devrede olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli yönetimle yeni kontrat için henüz orta yolu bulamadı ve taraflar arasında yapılan görüşmelerede şimdilik anlaşma kararı çıkmadı.
31 yaşındaki stoperi takımda tutmak isteyen Fenerbahçe yönetiminin önerdiği 2+1 yıllık sözleşme teklifine "Evet" demeyen ve opsiyon maddesi olmadan 3 yıllık kontrat isteyen Serdar Aziz için Rus kulübü Lokomotiv Moskova'nın da menajerler aracılığıyla devreye girdiği öğrenildi.
Serdar Aziz'in Fenerbahçe'ye transferi öncesi de deneyimli savunma oyuncusu ile ilgilenen Lokomotiv Moskova'nın sezon sonu bonservisini eline alacak olan milli stopere teklif hazırlığında olduğu belirtiliyor.
Fenerbahçe'de kalmak isteyen ve hem sözleşme süresi hem de maaşı ile ilgili bulunan küçük pürüzlerle ilgili yönetim ile görüşmelerini menajeri aracılığıyla yürüten Serdar Aziz'in Sarı-Lacivertli kulüpteki geleceğinin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
2019 yılından bu yana Fenerbahçe forması giyen Serdar Aziz, Sarı-Lacivertli kulüpte son dönemde yakaladığı çıkış sonrası A Milli Takıma yeniden yükselmişti.
Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın göreve gelmesi sonrası savunmanın değişmez isimlerinden biri olan Serdar, bu sezon Sarı-Lacivertli forma ile 27 maça çıktı. Bu maçlarda 1 gol atıp 1 de asist yaptı.