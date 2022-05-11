Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe’ye Attila Szalai müjdesi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin 19 Nisan'da Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile oynadığı dostluk maçında kolu çıkan Attila Szalai'den Fenerbahçe'ye Süper Lig'in 37.haftasında oynanacak olan Karagümrük maçı öncesi iyi haber geldi.
Fenerbahçe'ye Attila Szalai müjdesi… Sarı-Lacivertliler'in 19 Nisan'da sahasında Ukrayna ekibi Shakthar Donetsk ile "Barış İçin Futbol" sloganı ile oynadığı dostluk maçında sakatlanan Attila Szalai, bir süre formasından uzak kaldıktan sonra geçtiğimiz günlerde topla çalışmalara başlamıştı.
20 günü aşkın süredir formasından uzak olan Attila Szalai'nin sakatlığını atlattığı ve görev verilmesi halinde Süper Lig'in 37.haftasında Fatih Karagümrük ile Ülker Stadyumu'nda oynanacak olan maçta forma giyebileceği sağlık heyeti tarafından Fenerbahçe teknik ekibine bildirildi.
Sosyal medya hesabından paylaştığı antrenman görüntüleri ile de hazır olduğunu gösteren Attila Szalai ile ilgili Karagümrük maçı için kararı ise teknik direktör İsmail Kartal'ın vereceği öğrenildi.
Kim-Min Jae'nin sakatlığı sebebiyle sezonu kapatması sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın stoperde oluşan boşluğu Szalai ile doldurmak istediği bilinse de deneyimli hocanın Macar futbolcuyu sakatlık riski sebebiyle sahaya sürmekte endişeli olduğu da belirtiliyor.
Karagümrük maçına kadar yapılacak olan idmanlarda Szalai'nin durumunu yakından takip edecek olan İsmail Kartal'ın kararını ise son antrenmanda vermesi bekleniyor.
Öte yandan Fenerbahçe'de bir süredir formasından uzak olan Attila Szalai'nin adı transferde Avrupa kulüpleri ile anılmaya devam ediyor. Sezon sonu birçok kulübün Macar stoper için Fenerbahçe'nin kapısını aşındırması bekleniyor.