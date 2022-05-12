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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Fenerbahçe'nin sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'tan büyük umutlarla transfer ettiği Alman oyuncu, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe Yönetimi hem performansı hem de özel hayatındaki sorunlar nedeniyle oyuncuyu ilk etapta kiralamayı planlıyor. Ancak Berisha gideceği takımdan oynama garantisi istiyor.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
12.05.2022 11:25 - Son Güncelleme: 12.05.2022 11:25
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Fenerbahçe, Alman golcünün menajerine transfer görüşmeleri için yetki verdi. Mergim Berisha'nın menajerinin Alman, Hollanda ve Belçika kulüpleri ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Ancak Berisha gideceği takımdan oynama garantisi istiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 24 yaşındaki golcü için Belçika ekibi Antwerp, Hollanda ekibi Feyenoord ve Alman ekibi Schalke'nin isteği var. Ancak oynama garantisi isteği için bu kulüplerin vereceği cevap merak ediliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Bu sezon toplamda 34 maçta forma giyen Mergim Berisha, 8 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç golcü Süper Lig'de son olarak 24. haftadaki Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Ligde 7 haftadır gol atamıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Bilindiği gibi Berisha geçtiğimiz günlerde özel hayatında tatsız bir olay yaşamıştı. Birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darp ettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı verdi.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Berisha, Fenerbahçe'nin sürekli transfer yaptığı Rogon Menajerlik Şirketi'nin oyuncusu… Sarı-Lacivertliler'e imza attığında 10 milyon Euro değeri olan Alman golcünün şimdiki değeri ise 7.5 milyon Euro.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi
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