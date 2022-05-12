Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi
Fenerbahçe'nin sezon başında Avusturya ekibi Salzburg'tan büyük umutlarla transfer ettiği Alman oyuncu, gelecek sezon kadroda düşünülmüyor. Fenerbahçe Yönetimi hem performansı hem de özel hayatındaki sorunlar nedeniyle oyuncuyu ilk etapta kiralamayı planlıyor. Ancak Berisha gideceği takımdan oynama garantisi istiyor.
Fenerbahçe, Alman golcünün menajerine transfer görüşmeleri için yetki verdi. Mergim Berisha'nın menajerinin Alman, Hollanda ve Belçika kulüpleri ile transfer görüşmelerine başladığı belirtildi. Ancak Berisha gideceği takımdan oynama garantisi istiyor.
Bu sezon toplamda 34 maçta forma giyen Mergim Berisha, 8 gol atarken 3 de asiste imza attı. Genç golcü Süper Lig'de son olarak 24. haftadaki Başakşehir maçında 90 dakika sahada kalmıştı. Ligde 7 haftadır gol atamıyor.
Bilindiği gibi Berisha geçtiğimiz günlerde özel hayatında tatsız bir olay yaşamıştı. Birlikte yaşadıkları rezidansta sevgilisi Vesa Vllasaliu'yu darp ettiği ve eşyalarına el koyduğu iddia edilen Fenerbahçeli forvet Mergim Berisha hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı verdi.
Berisha, Fenerbahçe'nin sürekli transfer yaptığı Rogon Menajerlik Şirketi'nin oyuncusu… Sarı-Lacivertliler'e imza attığında 10 milyon Euro değeri olan Alman golcünün şimdiki değeri ise 7.5 milyon Euro.