Son dakika Fenerbahçe haberleri... Büyük umutlarla transfer edilmişti gözden çıkarıldı! Mergim Berisha’dan oynama garantisi talebi

Sezon başında 5 milyon Euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen 24 yaşındaki golcü için Belçika ekibi Antwerp, Hollanda ekibi Feyenoord ve Alman ekibi Schalke'nin isteği var. Ancak oynama garantisi isteği için bu kulüplerin vereceği cevap merak ediliyor.