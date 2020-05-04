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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! İşte gündemdeki isim
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Rıdvan Dilmen Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! İşte gündemdeki isim
Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, spor gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün sportif direktör ile birlikte büyük ölçüde belli olduğunu açıklarken, liglerin devam edip etmeyeceğine ilişkin sorulara da yanıt verdi.
04.05.2020 13:34
- Son Güncelleme: 04.05.2020 13:34
Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında yorumlarda bulundu ve Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünün, sportif direktör ile birlikte büyük ölçüde belli olduğunu belirtirken, liglerin başlama süreci için yorumlarda bulundu.
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İşte Dilmen'in açıklamaları;
Şu anda evimizdeyiz ve evde kalıp doğrusunu yapıyoruz. TFF'nin diğerlerinden farkı, federasyonda çalışan 20'ye yakın değerli insan var. Ortopedistler var, bilim insanları var.
KİMSE RİSK ALMAK İSTEMİYOR
Gözüken şu ki kimse risk almak istemiyor. Özellikle böyle bir belirsizlik varken... Genel olarak bir çekince var.
"OYNAMAK DOĞRU DEĞİL" DEMİŞ
Şunu öğrendim. Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-4 gün önce Türkiye Futbol Federasyonu ile yapılan toplantıda verdiği görüşte bu şartlarda oynanmasının doğru olmadığını belirtmiş.
TARİHİ NETLEŞTİRMELİ
Bilim Kurulu'nun verdiği rapor üzerinden, TFF ve Kulüpler Birliği birlikte toplantı yapıp dönüş tarihini netleştirmeli diye düşünüyorum.