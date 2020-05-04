Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

ANTALYA ÖNE ÇIKMIŞTI

Yaşacan, "Antalya bölgemizde Kemer'den Alanya'ya kadar FIFA standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Uygun görülürse Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz. Sadece Türkiye Süper Ligi'ni değil, dünyanın bütün futbol liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz. Biz Antalya olarak hazırız. Kundu, Belek'te ve Manavgat'ta aynı anda dört ülkenin liglerini bitirebilecek saha sayımız ve otelimiz mevcut. FIFA ve UEFA uygun görürse hemen başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.