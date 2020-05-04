RAMAZAN İMSAKİYE
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Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ilk olarak spor organizasyonları etkilenmiş ve futbol ligleri iptal edilmişti. Bu durum kulüpleri ekonomik olarak çıkmaza soktu. Şimdi tüm dünya futbola dönüş formülü arıyor. Bu dönüş planı içerisinde de adreslerden biri Türkiye olabilir. İşte detaylar...

04.05.2020 13:40 - Son Güncelleme: 04.05.2020 13:40
Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

Geçtiğimiz haftalarda Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, Antalya kentinin tüm dünya liglerine ev sahipliği yapmaya talip olduğunu söylemişti.

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Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

ANTALYA ÖNE ÇIKMIŞTI
Yaşacan, "Antalya bölgemizde Kemer'den Alanya'ya kadar FIFA standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Uygun görülürse Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz. Sadece Türkiye Süper Ligi'ni değil, dünyanın bütün futbol liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz. Biz Antalya olarak hazırız. Kundu, Belek'te ve Manavgat'ta aynı anda dört ülkenin liglerini bitirebilecek saha sayımız ve otelimiz mevcut. FIFA ve UEFA uygun görürse hemen başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.

Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

Deplasman ve ulaşım sıkıntısı olmayacağı için takımların yoğun maç trafiğini de kaldırabilecek kondisyona sahip olacağına işaret eden Yaşacan, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Sağlık Bakanlığı'nın onaylayacağı tedbirlerle Antalya'nın bu organizasyon sınavını da başarıyla verebileceğini kaydetti.

Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

SERIE A-TÜRKİYE İDDİASI VE...
Hatta bu açıklamaların ardından koronavirüsün en fazla can aldığı İtalya'da Serie A için Türkiye iddiası ortaya atıldı.

Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...

ADA'DA TARİHİ KARAR
Hürriyet'in haberine göre; İngiltere Premier Lig yönetimi de koronavirüs nedeniyle ara verilen organizasyonda kalan 92 karşılaşmayı oynatmanın yollarını arıyor.

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