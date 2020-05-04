Dünya koronavirüs günlerinde futbola dönüş planı arıyor! Adreslerden biri Türkiye...
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs yüzünden ilk olarak spor organizasyonları etkilenmiş ve futbol ligleri iptal edilmişti. Bu durum kulüpleri ekonomik olarak çıkmaza soktu. Şimdi tüm dünya futbola dönüş formülü arıyor. Bu dönüş planı içerisinde de adreslerden biri Türkiye olabilir. İşte detaylar...
04.05.2020 13:40
- Son Güncelleme: 04.05.2020 13:40
ANTALYA ÖNE ÇIKMIŞTI
Yaşacan, "Antalya bölgemizde Kemer'den Alanya'ya kadar FIFA standartlarında 200'ün üzerinde sahamız var. Bunların yüzde 50'sinin televizyon yayını yapmaya uygun ışıklandırmaları var. Uygun görülürse Süper Lig'i Antalya'da tamamlayabiliriz. Sadece Türkiye Süper Ligi'ni değil, dünyanın bütün futbol liglerini bile Antalya'da oynatabiliriz. Biz Antalya olarak hazırız. Kundu, Belek'te ve Manavgat'ta aynı anda dört ülkenin liglerini bitirebilecek saha sayımız ve otelimiz mevcut. FIFA ve UEFA uygun görürse hemen başlayabiliriz." ifadelerini kullanmıştı.
DİĞER GALERİLER