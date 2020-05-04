Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

'O HAYVANI GÖNDERİN'

Ronaldo, ilk olarak sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti."O HAYVANI GÖNDERİN"Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözleriyle çok sert tepki göstermişti. Ancak gelen tepkiler sonrası Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim" diyerek geri adım atmıştı.