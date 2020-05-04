Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi
İtalyan devi Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü sonrası karantina günlerini Portekiz'de geçiriyor. Önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel izinle üç gün için gittiği Madeira'da, Serie A'nın ertelenmesinin ardından daha uzun kalmaya karar veren Ronaldo, İtalya'ya geri dönemiyor. Portekiz'e giden Ronaldo'nun, özel jeti Madrid'den gelemediği için İtalya'ya dönemediği öğrenildi.
04.05.2020 11:27
- Son Güncelleme: 04.05.2020 11:27
'O HAYVANI GÖNDERİN'
Ronaldo, ilk olarak sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti."O HAYVANI GÖNDERİN"Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözleriyle çok sert tepki göstermişti. Ancak gelen tepkiler sonrası Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim" diyerek geri adım atmıştı.
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