RAMAZAN İMSAKİYE
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Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

İtalyan devi Juventus'un dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüsü sonrası karantina günlerini Portekiz'de geçiriyor. Önce annesinin rahatsızlığı nedeniyle özel izinle üç gün için gittiği Madeira'da, Serie A'nın ertelenmesinin ardından daha uzun kalmaya karar veren Ronaldo, İtalya'ya geri dönemiyor. Portekiz'e giden Ronaldo'nun, özel jeti Madrid'den gelemediği için İtalya'ya dönemediği öğrenildi.

04.05.2020 11:27 - Son Güncelleme: 04.05.2020 11:27
Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

Corona virüs salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo, birçok kez karantinayı hiçe saymıştı. Portekizli yıldıza bu kez kötü haber İspanya'dan geldi...

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Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

'O HAYVANI GÖNDERİN'

Ronaldo, ilk olarak sevgilisi Georgina Rodriguez ile Madeira'da çocuklarını gezdirmişti."O HAYVANI GÖNDERİN"Bu aile yürüyüşü ülkede olay yaratmış ve bir siyasetçi, "İtalya'dan gelen o hayvanın evde kalmasını istiyorum. O serseriyi hemen Madeira'dan gönderin" sözleriyle çok sert tepki göstermişti. Ancak gelen tepkiler sonrası Portekizli siyasetçi, "Hesabım hacklendi. CR7'miz hakkında böyle yorumlar asla yapmam. Bu ilk kez olmadı ve şifrelerimi değiştirdim" diyerek geri adım atmıştı.

Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

ADRES DEĞİŞTİRDİ
Portekizli yıldız, Funchal'daki evinden bunalınca bir balıkçı köyü olan Canical'da haftalığı 3.500 Pound olan süper lüks bir villa kiralayarak adres değiştirmişti.

Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

STATTA ANTRENMAN YAPTI
Cristiano Ronaldo, daha sonra corona virüs tedbirleri kapsamında evde kalması gerekirken, Madeira Stadyumu'nda antrenman yapmış ve bu görüntülere de Portekiz'den tepki yağmıştı.

Cristiano Ronaldo şimdi de mahsur kaldı! Hükumet izin vermedi

FUTBOLA BAŞLADIĞI KULÜBÜ ZİYARET ETTİ
Portekizli yıldız, tüm bunlar yetmezmiş gibi futbola başladığı CD Nacional Kulübü'nün de müzesini ziyaret etmişti.

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