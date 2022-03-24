Milli Takım Dünya Kupası için sahada! İşte Portekiz - Türkiye maçı muhtemel 11'leri...
Milli Takım Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na gitme hayalini gerçekleştirmek için bugün Cristiano Ronaldo'lu yıldızlar topluluğu Portekiz ile karşılaşacak. 2002 yılından bu yana gidemediğimiz Dünya Kupası'na "Altın Jenerasyon"umuzla gitmek için Portekiz'i devirmek şart... Karşılaşma öncesi rakibimizde önemli eksikler bulunurken, Milli Takım'da ise herhangi bir eksik yok. Teknik direktörümüz Stefan Kuntz, sahaya süreceği kadroyu netleştirdi. İşte Portekiz - Türkiye maçındaki muhtemel 11'ler...
A Milli Takım, Katar'da yapılacak 2022 Dünya Kupası bileti alabilmek için ilk engel olan Portekiz ile karşılaşıyor. Eleme grubunu 2. bitirip play-off'a katılan Türkiye, Dragao'da Portekiz'e konuk oluyor. 2002'den bu yana düzenlenen 4 turnuvayı pas geçen ay-yıldızlılar, bu kez turnuvaya katılarak Türk halkını gururlandırmak istiyor. Tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanırsak, İtalya- K. Makedonya galibiyle finali Konya'da yapacağız. Yenilirsek diğer eşleşmenin mağlubuyla özel maç yapacağız.
RAKİPTE EKSİKLER ÖNEMLİ!
Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, kariyerinin son dönemine gelirken, koleksiyonuna Dünya Kupası'nı da eklemek istiyor. Ancak Ronaldo'nun önünde Merih'li Çağlar'lı, Zeki'li ve Uğurcan'lı 'Türk Duvarı' olacak. Portekiz'de çok tehlikeli hücumcular var fakat rakibimizin savunması çöktü! Koronaya yakalanan Pepe, sakatlanan stoper Dias, kaleci Lopes, ön libero Ruben Neves, sağ bek Semedo, cezalı Cancelo ve Renato Sanchezbize karşı olmayacak.
GEZMEYE GELMEDİK
Milli takım kaptanı Burak Yılmaz, Türk halkını mutlu etmek için Portekiz'e geldiklerini ifade etti. 36 yaşındaki golcü, "Rakibimiz gerçekten güçlü. Hücum oyuncuları dünyanın en iyi takımlarında oynuyor. Ancak bizim takımımızda da dünyanın en iyi takımlarında oynayan futbolcular var. Buraya gezmeye gelmedik. Turu geçmek için ilk dakikadan son düdüğe kadar mücadele edeceğiz. İyi çalıştık, moralliyiz. Konya'da final yapmak istiyoruz" şeklinde konuştu.
UKRAYNA MAÇI HAZİRANDA
Dünya Kupası play-off'unda bugün 4 maç oynanacak. Portekiz-Türkiye dışında İtalya-K. Makedonya, İsveç-Çekya ve Galler- Avusturya karşılaşacak. Ukrayna'ya saldıran Rusya'nın milli takımı men edildi ve Polonya direkt finale kaldı. Ukrayna-İskoçya maçı ise haziran ayına ertelendi. Dünya Kupası 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek.