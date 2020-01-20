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Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...

Süper Lig'in 18.haftasında Beşiktaş'ın konuğu lider Sivasspor'du. Vodafone Park'ta oynanan maçta gülen taraf lider Sivasspor oldu. Maç ve ve maçın skorundan çok Beşiktaş altyapısından çıkan ve Demir Grup Sivasspor formasını terleten Fatih Aksoy ve Elneny arasında yaşananlar geceye damgasını vurdu. Yaşananlar sonrası Fatih Aksoy açıklamalarda bulundu.

20.01.2020 09:32 - Son Güncelleme: 20.01.2020 09:40
Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta lider Sivasspor'a 2-1 mağlup oldu. Maça Beşiktaş altyapısından yetişen Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Fatih Aksoy damgasını vurdu.

Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...

Fatih Aksoy mücadelenin 79. dakikasında Mısırlı futbolcu Muhammed Elneny ile gerginlik yaşadı.

Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...

Bonservisi Beşiktaş'ta olan genç oyuncu, siyah-beyazlı takımın oyunu hızlı başlatmasına engel olunca tansiyon yükseldi.

Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...

Beşiktaşlı futbolculardan Caner Erkin, Ljajic, Vida ve Elneny, Fatih Aksoy ile gerginlik yaşadılar.

Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...

Gerginliğin sonlanmasının ardından hakem Şansalan, Elneny ve Fatih'e sarı kart gösterdi.

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