Beşiktaş-Sivasspor maçına bu görüntüler damgasını vurdu! Fatih Aksoy ve Elneny...
Süper Lig'in 18.haftasında Beşiktaş'ın konuğu lider Sivasspor'du. Vodafone Park'ta oynanan maçta gülen taraf lider Sivasspor oldu. Maç ve ve maçın skorundan çok Beşiktaş altyapısından çıkan ve Demir Grup Sivasspor formasını terleten Fatih Aksoy ve Elneny arasında yaşananlar geceye damgasını vurdu. Yaşananlar sonrası Fatih Aksoy açıklamalarda bulundu.
20.01.2020 09:32
- Son Güncelleme: 20.01.2020 09:40
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