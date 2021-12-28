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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

Son yıllarda forvetler konusunda bir türlü beklediğini bulamayan Fenerbahçe için 2021-22 sezonunun ilk devresi de mutlu bir şekilde geçmedi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha beklentilerin altında kalırken, Enner Valencia da geçirdiği ağır sakatlığın etkisiyle istenen katkıyı veremedi. Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu.

ONUR ÖZKAN
takvim.com.tr
28.12.2021 11:53 - Son Güncelleme: 28.12.2021 11:53
Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun ise forvet bölgesinin en aktif ismi olmayı başardı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

Milli futbolcu 14 maçta 5 golde kalsa da sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda verdiği katkıyla Süper Lig'in 'en iyi jokeri' olmayı başardı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

14 Süper Lig maçında yalnızca 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Dursun, 9 maçta ise sonradan oyuna girdi. Kulübeden oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda 262 dakika görev yapan 30 yaşındaki forvet 3 gol ve 1 asistlik performansıyla ligin bu alanda en iyi istatistiklerini yakaladı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

Listenin ikinci sırasında Kasımpaşalı Umut Bozok yer aldı. Umut 5 maçta sonradan oyuna girip 141 dakika görev yaptı ve 3 kez ağları sarstı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

Giresunspor formasını giyen Souleymane Doukara ise 8 maçta kulübeden katkı verdi. Senegalli forvet 187 dakikada 3 gol atarak 'en iyi joker' sıralamasında 3. sırada yer aldı.

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