Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!

14 Süper Lig maçında yalnızca 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Dursun, 9 maçta ise sonradan oyuna girdi. Kulübeden oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda 262 dakika görev yapan 30 yaşındaki forvet 3 gol ve 1 asistlik performansıyla ligin bu alanda en iyi istatistiklerini yakaladı.