Son dakika Fenerbahçe haberleri… İşte Süper Lig’in jokeri! Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu!
Son yıllarda forvetler konusunda bir türlü beklediğini bulamayan Fenerbahçe için 2021-22 sezonunun ilk devresi de mutlu bir şekilde geçmedi. Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Mergim Berisha beklentilerin altında kalırken, Enner Valencia da geçirdiği ağır sakatlığın etkisiyle istenen katkıyı veremedi. Mergim Berisha, Enner Valencia derken en aktif isim Serdar Dursun oldu.
28.12.2021 11:53
- Son Güncelleme: 28.12.2021 11:53
Geçtiğimiz sezon Bundesliga 2'de Darmstad formasıyla gol krallığı yaşayan ve bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Serdar Dursun ise forvet bölgesinin en aktif ismi olmayı başardı.
Milli futbolcu 14 maçta 5 golde kalsa da sonradan oyuna girdiği karşılaşmalarda verdiği katkıyla Süper Lig'in 'en iyi jokeri' olmayı başardı.
14 Süper Lig maçında yalnızca 5 kez ilk 11'de sahaya çıkan Serdar Dursun, 9 maçta ise sonradan oyuna girdi. Kulübeden oyuna dahil olduğu karşılaşmalarda 262 dakika görev yapan 30 yaşındaki forvet 3 gol ve 1 asistlik performansıyla ligin bu alanda en iyi istatistiklerini yakaladı.