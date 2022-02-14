Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli'nin muhtemel 11'i
Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltı atışları sonrası mağlup eden ve adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, sevgililer gününde kazanarak taraftarına güzel bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Mavi Şimşekler ise güçlü rakibini eli boş gönderip 3'te 3 peşinde olacak. İşte muhtemel 11'ler.
14.02.2022 10:17
- Son Güncelleme: 14.02.2022 10:18
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.
DIŞ SAHADA KAYIPLARDA
Kartal, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol bulmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta sadece 5 gol atabildi. Ayrıca Beşiktaş bu sezon dış sahada da istediği sonuçları alamadı.
Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan topladı. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.