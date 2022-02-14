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Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli'nin muhtemel 11'i

Ziraat Türkiye Kupası'nda Göztepe'yi penaltı atışları sonrası mağlup eden ve adını çeyrek finale yazdıran Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de de yoluna doludizgin devam etmek istiyor. Siyah-beyazlılar, sevgililer gününde kazanarak taraftarına güzel bir akşam yaşatmayı hedefliyor. Mavi Şimşekler ise güçlü rakibini eli boş gönderip 3'te 3 peşinde olacak. İşte muhtemel 11'ler.

14.02.2022 10:17 - Son Güncelleme: 14.02.2022 10:18
Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli’nin muhtemel 11’i

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında bugün Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli’nin muhtemel 11’i

Ligdeki son 2 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Antalyaspor ile de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kazanarak taraftarlarına 3 puan hediye etmek amacında. Öte yandan Kara Kartal'ın son dönemde gol yollarında yaşadığı sıkıntı dikkatleri çekiyor.

Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli’nin muhtemel 11’i

DIŞ SAHADA KAYIPLARDA
Kartal, özellikle sezonun ikinci yarısındaki maçlarda gol bulmakta zorlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, son 5 maçta sadece 5 gol atabildi. Ayrıca Beşiktaş bu sezon dış sahada da istediği sonuçları alamadı.

Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli’nin muhtemel 11’i

Deplasmanda 12 maça çıkan Kartal, bunların sadece ikisini kazanabildi. Antalya'yı deplasmanda 3-2 yenen siyahbeyazlı ekip, Karagümrük'e ise dış sahada 1-0 üstünlük sağladı.

Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli’nin muhtemel 11’i

Beşiktaş, dış sahadaki 12 maçta beşer beraberlik ve yenilgi sonunda 11 puan topladı. Deplasmanda 13 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 17 gol gördü.

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