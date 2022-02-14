Beşiktaş zorlu Adana Demirspor deplasmanında! İşte Önder Karaveli’nin muhtemel 11’i

Ligdeki son 2 maçında Yeni Malatyaspor ile 1-1 ve Antalyaspor ile de 0-0 berabere kalan siyah-beyazlı takım, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde kazanarak taraftarlarına 3 puan hediye etmek amacında. Öte yandan Kara Kartal'ın son dönemde gol yollarında yaşadığı sıkıntı dikkatleri çekiyor.

