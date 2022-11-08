Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'nın stoperi Serdar Aziz'den dikkat çeken performans!
Süper Lig'de son olarak evinde Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'de bazı oyuncuların yükselen performansları dikkat çekiyor. Kanarya'da ortaya koydukları mücadele ile taraftarların sevgilisi olmayı başaran Miguel Crespo ve Ferdi Kadıoğlu dışında tecrübeli stoper Serdar Aziz de son haftalardaki çıkışıyla alkış topluyor.
Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Serdar Aziz son haftalarda gösterdiği performansla teknik direktör Jorge Jesus'un vazgeçilmezi oldu. O bölgeye ünlü oyuncular transfer edilse de sonunda forma savaşını kazanan hep Serdar Aziz oldu.
Tecrübeli oyuncunun, ilk 11'de başladığı maçlarda Fenerbahçe kalesinde sadece 2 gol gördü. 32 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldığı maça 11 başladı.
Serdar, Fenerbahçe'nin gol yemeden kazandığı Ankaragücü, Başakşehir ve Sivasspor maçlarında da yine 11'deki yerini aldı.
Serdar Aziz, Fenerbahçe'nin İstanbulspor'u 5-2 yendiği maçta da 90 dakika sahada kalarak büyük beğeni topladı.
Ligde kalesinde 12 gol gören Fenerbahçe, tecrübeli oyuncunun ilk 11 başlamadığı maçlarda ise 10 gole engel olamadı.