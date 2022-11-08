Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11'de oynuyor
Son dakika Galatasaray spor haberleri! Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 21.00'de Ofspor'u ağırlayacak. Kupadaki maç öncesi teknik direktör Okan Buruk 11 kararını verdi. Kulübede bekleyen yıldız isimler Mata ve Gomis Ofspor karşısında sahada olacak. Derbinin yıldızları ise Başakşehir maçına saklanacak...
08.11.2022 16:00 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:17
Teknik Direktör Okan Buruk, Kastamonuspor maçında olduğu gibi Ofspor karşısında rotasyonla sahaya çıkacak.