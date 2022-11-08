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Haberler Spor Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11'de oynuyor

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası'nda Ofspor'u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11'de oynuyor

Son dakika Galatasaray spor haberleri! Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 21.00'de Ofspor'u ağırlayacak. Kupadaki maç öncesi teknik direktör Okan Buruk 11 kararını verdi. Kulübede bekleyen yıldız isimler Mata ve Gomis Ofspor karşısında sahada olacak. Derbinin yıldızları ise Başakşehir maçına saklanacak...

Muhammed Güneroğlu
takvim.com.tr
08.11.2022 16:00 - Son Güncelleme: 08.11.2022 16:17
Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11’de oynuyor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda GMG Kastamonuspor'u konuk etmiş ve 7-0'lık galibiyetle tur atlamıştı.

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Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11’de oynuyor

Kastamonu maçında yıldızlaşan Rashica bir daha formayı bırakmadı. Kosovalı yıldız bu kez kupa maçında dinlendirilecek...

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11’de oynuyor

2-1 kazanılan Beşiktaş derbisinde yıldızlaşan Muslera, Nelsson, Boey, Torreira, Oliveira, Mertens ve Icardi de Ofspor maçında tribüne çıkacak.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11’de oynuyor

Teknik Direktör Okan Buruk, Kastamonuspor maçında olduğu gibi Ofspor karşısında rotasyonla sahaya çıkacak.

Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası’nda Ofspor’u ağırlıyor! Okan Buruk kararını verdi: Mata-Gomis 11’de oynuyor

Hücum hattında Aslan'ın matadoru Juan Mata ile Bafetimbi Gomis görev yapacak.

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