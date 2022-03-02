Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...
Spor Toto Süper Lig'de Aziz Yıldırım'ın hemen ardından gelen Ali Koç ile hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli taraftar Trabzonspor maçına kilitlenmiş durumda. Fenerbahçe, Süper Lig lideri Trabzonspor'u yenerse bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanacak. Ayrıca ikincilik hedefi için de sağlam bir adım atmış olacak.
Ali Koç başkanlığında son 4 sezonda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına kilitlendi.
Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini yenerek biraz olsun taraftarının gönlünü almak istiyor… Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde son 3 Süper Lig maçını kazandı.
Sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek bu sezon bir ilki yaşamak istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig lideri Trabzonspor'u yenerse bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanacak. Ayrıca ikincilik hedefi için de sağlam bir adım atmış olacak.
Süper Lig'de 3 büyükler içinde bu sezon 4 maç üst üste kazanan takım bulunmuyor. Fenerbahçe daha önce iki kez 3 maçlık seri yakalamıştı.
6-7 ve 8. haftalarda yine 3 maçlık galibiyet seri yakalayan Kanarya, Trabzonspor mağlubiyetiyle 4. maçını kazanma fırsatını kaçırdı. İsmail Kartal ve öğrencileri bu kez fırsatı geri çevirmek istemiyor.
Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 12 maçın sadece 2'sini kazandı.