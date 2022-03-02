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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya'nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Spor Toto Süper Lig'de Aziz Yıldırım'ın hemen ardından gelen Ali Koç ile hayal kırıklığı yaşayan sarı lacivertli taraftar Trabzonspor maçına kilitlenmiş durumda. Fenerbahçe, Süper Lig lideri Trabzonspor'u yenerse bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanacak. Ayrıca ikincilik hedefi için de sağlam bir adım atmış olacak.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
02.03.2022 14:18 - Son Güncelleme: 02.03.2022 14:18
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Ali Koç başkanlığında son 4 sezonda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Trabzonspor maçına kilitlendi.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Sarı-Lacivertliler ezeli rakibini yenerek biraz olsun taraftarının gönlünü almak istiyor… Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde son 3 Süper Lig maçını kazandı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Sırasıyla Giresunspor, Hatayspor ve Kasımpaşa'yı mağlup eden Fenerbahçe, Trabzonspor'u da yenerek bu sezon bir ilki yaşamak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Fenerbahçe, Süper Lig lideri Trabzonspor'u yenerse bu sezon ilk kez 4 maç üst üste kazanacak. Ayrıca ikincilik hedefi için de sağlam bir adım atmış olacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

Süper Lig'de 3 büyükler içinde bu sezon 4 maç üst üste kazanan takım bulunmuyor. Fenerbahçe daha önce iki kez 3 maçlık seri yakalamıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

İlk 3 haftayı galibiyetle tamamlayan Kanarya sonrasında Sivasspor ile evinde berabere kalmıştı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Kanarya’nın gözü kulağı Trabzonspor derbisinde! Eğer galip gelirlerse...

6-7 ve 8. haftalarda yine 3 maçlık galibiyet seri yakalayan Kanarya, Trabzonspor mağlubiyetiyle 4. maçını kazanma fırsatını kaçırdı. İsmail Kartal ve öğrencileri bu kez fırsatı geri çevirmek istemiyor.

Fenerbahçe, Trabzonspor'a karşı oynadığı son 12 maçın sadece 2'sini kazandı.

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