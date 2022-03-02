Rus oligark Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich'ten tarihi karar! Kızı Sofia'nın paylaşımı ortalığı karıştırmıştı
Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri harekatın ardından dünyadan tepki üstüne tepki gelmiş, birçok yaptırım açıklanmıştı. Söz konusu yaptırımlara Rusya'nın ultra zengin iş insanları da eklenmişti. Rus oligarklardan biri de Chelsea'nin sahibi Roman Abramovich. Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatının ardından Abramovich'in kızı Sofia dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu. Abramovich yaptırım baskısı nedeniyle tarihi bir karar aldı. Peki kim bu oligarklar? İşte isim isim merak edilen ultra zenginler
Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrası tüm dünyada Putin ve Rus sermayesine ağır yaptırımlar uygulanmaya başlamıştı. Chelsea'nin sahibi ve Putin'in en büyük destekçilerinden biri olan Roman Abramoviç de bu baskılar sonrası tarihi bir karar aldı.
Geçtiğimiz günlerde Londra ekibinin yönetimini Chelsea Vakfı Mütevelli Heyeti'ne bıraktığını duyuran Rus oligarkın İngiltere'deki mal varlıklarını da elden çıkarmak istediği iddia edildi. Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in yakın olarak çalıştığı iş adamlarının çoğu, işgal sonrası ağır yaptırımlara maruz kaldı. Fakat henüz Abramoviç herhangi yaptırım almadı. Abramoviç, Chelsea'yi etkileyen bu yaptırımları savuşturmak için kulübün 'yöneticiliğini' kulübün yardım mütevelli heyetine devretmeye çalıştı, ancak bu hamlesi iş yaramadı.
ABRAMOVİÇ KIZI SOFİA'DAN OLAY PUTİN PAYLAŞIMI: KREMLİN'İN EN BÜYÜK YALANI...
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına tepkiler gelmeye devam ediyor. Chelsea'nin yönetimini kulüp vakfına devreden Rus Oligark Roman Abramovich'in kızı da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i hedef aldı. Sofia Abramovich, Savaşı Rusya'nın değil Putin'in istediğini sosyal medyadan yazdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e destek veren 35 oligarktan biri olarak kabul edilen Roman Abramovich'in (55) kızı Sofia Abramovich (27), sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Vladimir Putin'in üzerine çizgi çekilmiş bir fotoğrafı sosyal medya hesabına koyan Sofia Abramovich, "Rusya Ukrayna ile savaş istiyor" cümlesindeki 'Rusya' kelimesinin üzerini çizerek 'Putin' yazdı.
Fotoğrafın ardından bir de mesaj yazan Sofia Abramovich, "Kremlin'in propagandasının en büyük ve en başarılı yalanı, çoğu Rus'un Putin'in yanında olduğudur" ifadesini kullandı. Sofia Abramovich'in bu paylaşımları, babasının Chelsea'nin yönetimini devrettikten sonra yapması da dikkatlerden kaçmadı.