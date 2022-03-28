Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe'nin Ferdi Kadıoğlu planı! Hedef Galatasaray derbisi
Son dakika Fenerbahçe haberleri… Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray ile yapacağı karşılaşmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de sakatlığını büyük ölçüde atlatan ve dün akşamki idmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan Ferdi Kadıoğlu'nun tam olarak hazır hale gelmesi için yoğun bir çaba harcanıyor. Yıldız futbolcunun ilk 11'de forma giymeye hazır olacağı tarih de yavaş yavaş netleşiyor.
Fenerbahçe'nin 24 Şubat'ta UEFA Konferans Ligi'nde deplasmanda Slavia Prag ile oynadığı maçta sakatlanan Ferdi Kadıoğlu, uzun süreli tedavi sürecinin ardından Sarı-Lacivertliler'in dün akşamki idmanının ilk bölümünde takımla birlikte çalışmıştı.
Sakatlığı sebebiyle A Milli Takımımız'ın Portekiz ve İtalya maçları kadrosunda da yer alamayan Ferdi Kadıoğlu'nun sahalara dönüşünü Sarı-Lacivertli taraftarlar dört gözle beklerken, 22 yaşındaki oyuncunun tam olarak hazır hale geleceği tarih de yavaş yavaş netleşmeye başladı.
Ferdi'nin bu hafta sonuna kadar takımla tamamen çalışabilecek düzeye gelebileceği, duruma göre de cumartesi günü Kayserispor ile oynanacak maçın kadrosuna dahil edilebileceği belirtiliyor. Ancak teknik direktör İsmail Kartal'ın mecbur kalmadıkça Ferdi'yi Kayserispor maçında kullanmayı düşünmediği ifade ediliyor.
İsmail Kartal'ın Ferdi'yi tam olarak hazır olmadan sahaya sürmediği ve hedefinin genç futbolcuyu 10 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak olan Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynatmak olduğu öğrenildi.
Kartal'ın Ferdi için planlarını Galatasaray derbisine göre yaptığı ve 22 yaşındaki futbolcudan dev derbide faydalanmak üzerine kurduğu biliniyor. Ferdi'nin de yaptığı ekstra çalışmalarla hazır hale gelmeye çalıştığı aktarılıyor.
Fenerbahçe ile kısa bir süre önce 2026 yılına kadar sözleşme uzatan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli takımın bu sezonki en istikrarlı futbolcularından biri olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda sol bek, sol açık, sağ açık, sağ kanat ve orta saha gibi birçok mevkide forma giymiş ve adeta joker görevi görmüştü.
Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Ferdi, bu karşılaşmalarda 3 gol atıp 3 de asist yaptı. Yükselen performansı sonrası Fenerbahçe'nin vazgeçilmezleri arasına girmeyi başardı.
Futbola doğum yeri olan Hollanda'da başlayan Ferdi, 2018'de NEC Nijmegen'den Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Ferdi, alt yaş milli takım kategorilerinde ise Hollanda Milli Takımı'nın formasını giydi. Annesi Hollandalı, babası Türk olan Ferdi Kadıoğlu'nun ayrıca Kanada vatandaşlığı da bulunuyor.