Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Ferdi Kadıoğlu planı! Hedef Galatasaray derbisi

Fenerbahçe ile kısa bir süre önce 2026 yılına kadar sözleşme uzatan Ferdi Kadıoğlu, Sarı-Lacivertli takımın bu sezonki en istikrarlı futbolcularından biri olarak göze çarpıyor. 22 yaşındaki futbolcu bu sezon takımda sol bek, sol açık, sağ açık, sağ kanat ve orta saha gibi birçok mevkide forma giymiş ve adeta joker görevi görmüştü.