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Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalışmaya başlaması yüzleri güldürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve antrenmandan kareler...

27.03.2022 20:36 - Son Güncelleme: 27.03.2022 20:37
Fenerbahçe’de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu’ndan müjdeli haber

Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürdü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe’de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu’ndan müjdeli haber

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre günü çift antrenmanla tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanına, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

Fenerbahçe’de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu’ndan müjdeli haber

Pas çalışmasının ardından çift kale maçlar yapıldı.

Fenerbahçe’de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu’ndan müjdeli haber

Antrenman son olarak bireysel çalışmalarla noktalandı.

Fenerbahçe’de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu’ndan müjdeli haber

FERDİ KADIOĞLU MÜJDESİ!
Öte yandan Kanarya'ya yıldız futbolcu Ferdi Kadıoğlu'dan iyi haber geldi.

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