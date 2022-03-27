Fenerbahçe'de Kayserispor hazırlıkları: Ferdi Kadıoğlu'ndan müjdeli haber
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Ferdi Kadıoğlu'nun takımla çalışmaya başlaması yüzleri güldürdü. İşte habere ilişkin tüm detaylar ve antrenmandan kareler...
27.03.2022 20:36 - Son Güncelleme: 27.03.2022 20:37
Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de, bu maçın hazırlıkları sürdü.
Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre günü çift antrenmanla tamamlayan Sarı-Lacivertliler, Can Bartu Tesisleri'nde yapılan günün ikinci idmanına, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.