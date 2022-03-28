Bu defa madur Mauro Icardi! Wanda Nara güvenlik görevlisi Augustin Lungueira ile aldattı
Wanda Nara güvenlik görevlisi Augustin Lungueira ile aldattı. Bu iddia son günlerde çok konuşulan ve arama motorlarında en çok aratılan iddiaların başında geliyor. Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.
Wanda Nara'nın çifti koruyan güvenlikle ilişki yaşadığı iddiaları sonrası Mauro Icardi personeli kovdu. Wanda Nara, dünya basınını sallayan ihanet iddialarına sert açıklamayla cevap verdi.
Mauro-Wanda çiftindeki ihanet iddialarına bir yenisi eklendi. Eski takım arkadaşı Maxi Lopez'in eşi Wanda Nara ile hayatını birleştiren Mauro Icardi'nin bu kez aldatılan taraf olduğu iddia ediliyor.
SAMİMİ GÖRÜNTÜLER
Çiftin korumalığını yapan Augustin Lungueira'nın Nara ile birçok yerde samimi fotoğraflar vermesiyle aşk iddiaları doğdu.
Wanda Nara'nın, Icardi'nin Arjantinli şarkıcı ve dizi oyuncusu China Suarez ile defalarca yakalanmasından dolayı intikam aldığı konuşuldu. Icardi bu iddialar üzerine koruma Augustin Lungueira'nın görevine son verdi.
WANDA'DAN SERT CEVAP
Haberler sonrası sessizliğe gömülen Wanda Nara'dan açıklama geldi.Sosyal medyadan paylaştığı açıklamayla, "İntikam" iddialarına cevap verdi.