Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezon başından bu yana yükselen performansı ile göz dolduran Fenerbahçe'nin yıldız ismi Diego Rossi'nin takımda nasıl tutulacağı büyük merak konusu olmuştu. Fenerbahçe'nin Rossi planı ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı ve 1 yılı kiralık, 3 yılı ise satın alma opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladığı Diego Rossi'yi yükselen performansı sonrası takımda tutmaya hazırlandığı ortaya çıktı.
Fenerbahçe, sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamış, ardından ise oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti.
Fenerbahçe'nin sezon sonunda satın alma opsiyonuna sahip olduğunu bildirdiği Uruguaylı futbolcuyu son haftalarda yükselen performansı sonrası takımda tutma yönünde karar aldığı öne sürülüyor.
Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında bir gol, bir asistle oynayan, sezon genelinde ise 3 gol atıp, 6 asit yapan Diego Rossi, son haftalardaki çıkışı ile ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırmış durumda.