Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Sarı-Lacivertli yönetimin adı Brezilya'dan Flamengo ve Corinthinas kulüpleri ile de anılan ve Uruguay Milli Takımı'na da çağrılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun opsiyonunu kullandıktan sonra Rossi'yi daha yüksek bir rakama satabileceklerini düşündüğü de belirtiliyor.