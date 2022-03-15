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Haberler Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe'nin Diego Rossi planı

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig'de sezon başından bu yana yükselen performansı ile göz dolduran Fenerbahçe'nin yıldız ismi Diego Rossi'nin takımda nasıl tutulacağı büyük merak konusu olmuştu. Fenerbahçe'nin Rossi planı ortaya çıktı.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
15.03.2022 15:05 - Son Güncelleme: 15.03.2022 15:05
Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Fenerbahçe'nin sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı ve 1 yılı kiralık, 3 yılı ise satın alma opsiyonlu olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladığı Diego Rossi'yi yükselen performansı sonrası takımda tutmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Fenerbahçe, sezon başında ABD'nin Los Angeles takımından kiraladığı Diego Rossi ile yayınlanan faaliyet raporunda 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamış, ardından ise oyuncunun kontratının 1 yılının kiralık olduğu kalan 3 yılın ise satın alma opsiyonuna bağlı olduğu bildirilmişti.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Fenerbahçe'nin sezon sonunda satın alma opsiyonuna sahip olduğunu bildirdiği Uruguaylı futbolcuyu son haftalarda yükselen performansı sonrası takımda tutma yönünde karar aldığı öne sürülüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Sarı-Lacivertli yönetimin adı Brezilya'dan Flamengo ve Corinthinas kulüpleri ile de anılan ve Uruguay Milli Takımı'na da çağrılan 23 yaşındaki kanat oyuncusunun opsiyonunu kullandıktan sonra Rossi'yi daha yüksek bir rakama satabileceklerini düşündüğü de belirtiliyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Fenerbahçe'nin son oynadığı Alanyaspor maçında bir gol, bir asistle oynayan, sezon genelinde ise 3 gol atıp, 6 asit yapan Diego Rossi, son haftalardaki çıkışı ile ilk 11'deki yerini de sağlamlaştırmış durumda.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Öte yandan transferine dair açıklamalar da yapan Uruguaylı Rossi, Flamengo'nun kendisine ilgisiyle ilgili, "Beni Flamengo'dan kimse aramadı, resmi bir telefon almadım.

Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Fenerbahçe’nin Diego Rossi planı

Haberleri basından gördüm. Ne zaman büyük kulüplerden beni isteseler bu beni mutlu eder, işleri doğru yapıyorum demektir" ifadelerini kullandı.

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