Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Arda Güler'in sırrı! Eğitim var, stres yok!
Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, muhteşem futboluyla her geçen gün izleyenleri büyülemeye devam ediyor. 17 yaşına yeni girmesine rağmen saha içinde büyük bir sakinlikle hareket eden ve öz güveni bir hayli yüksek olan Arda'nın aldığı eğitimler sayesinde mental açıdan büyük bir fark yarattığı belirtiliyor.
Fenerbahçeli Arda Güler adından söz ettirmeye devam ediyor... Sarı-Lacivertliler'in Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynadığı maçta sonradan oyuna giren ve takımının maçtaki 4. golünü atan genç yıldız adayı, muhteşem performansı ile izleyenlerden yine tam not aldı.
Fenerbahçe forması ile ligde 2 gol, 2 de asisti bulunan Arda, ligde en az 90 dakika forma giyen oyuncular içinde en sık skora katkı yapan oyuncu olurken, yaşına göre saha içinde sergilediği olgun tavırları da takdir topluyor.
Saha içinde panik ve stresten uzak olan Arda Güler'in Fenerbahçe altyapısında almış olduğu kaygı ve stres yönetimi eğitimlerinin 17 yaşındaki futbolcunun mental gelişimine büyük bir katkı sağladığı belirtiliyor.
Altyapıda aldığı kaygı ve stres yönetimi eğitmileri sayesinde sahada daha sakin ve olgun tavırlar sergileyen genç futbolcu, bu yönüyle de büyük bir fark yaratıyor. Ayrıca Arda'nın stres ve baskıdan uzak kalabilmek adına sosyal medyada da hakkında yazılanları takip etmediği sadece saha içine odaklandığı ifade ediliyor.