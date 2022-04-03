Son dakika Fenerbahçe haberleri... İşte Arda Güler’in sırrı! Eğitim var, stres yok!

Altyapıda aldığı kaygı ve stres yönetimi eğitmileri sayesinde sahada daha sakin ve olgun tavırlar sergileyen genç futbolcu, bu yönüyle de büyük bir fark yaratıyor. Ayrıca Arda'nın stres ve baskıdan uzak kalabilmek adına sosyal medyada da hakkında yazılanları takip etmediği sadece saha içine odaklandığı ifade ediliyor.