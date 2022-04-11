Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası spor yazarlarından çarpıcı sözler: Ölmüş ağlayanı yok!

Yıllardır hakem hakem diyoruz. Derbiler öyle böyle zordur yani 5 yıldızlı maçtır. Hakemin biri çıktı tıkır tıkır yönetti, noldu? Bu ülkede o papaz hakemler neler yaptılar. TFF, hakem konusunda doğru iş yaptı ama bence şu ana kadar yüzde 70'ini yaptı, 30'u daha kaldı. Onu da yaparsa Türk futbolu 15-20 yıl zaman kazanır. Çünkü çürümüş artık koku çıkan bu hakem alemini kökünden değiştirmek zamanı geçti bile. Kim bilir o papazların ve görsel ve yazılı medyadaki yandaşları hakem hata yapsa da biraz geçirsek diye ne dua etmişlerdir. Allah doğrunun yanındadır. Sağı solu oynananın değil.