Bir zamanlar Beşiktaş’ın en çok konuşulan yıldızıydı! Anderson Talisca’ya büyük şok! Dünya Kupası kadrosuna alınmadı

KULÜBÜ TALISCA'YA DESTEK VERDİ

Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alamayacak olan Talisca'nın morali bu gelişmenin ardından çok bozuldu. Al Nassr Kulübü, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite'ye Talisca ile ilgili verdiği karardan ötürü tepki gösterdi.