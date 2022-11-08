Bir zamanlar Beşiktaş’ın en çok konuşulan yıldızıydı! Anderson Talisca’ya büyük şok! Dünya Kupası kadrosuna alınmadı
Futbol kariyerine Al Nassr ekibinde devam eden Anderson Talisca, Suudi Arabistan'da başarılı bir performans ortaya koymaya devam etse de büyük bir şok yaşadı. Talisca, Brezilya Milli Takımı'nın 2022 Katar Dünya Kupası kadrosuna davet edilmedi.
Anderson Talisca bu sezon Al Nassr'da 6 maçta 5 gol üretti. Geçen sezon 30 maçta 21 gol 2 asistlik performansıyla öne çıkan Brezilyalı futbolcu, teknik direktör Tite tarafından açıklanan Brezilya Milli Takımı'nda şans bulamadı.
KULÜBÜ TALISCA'YA DESTEK VERDİ
Katar'daki Dünya Kupası'nda yer alamayacak olan Talisca'nın morali bu gelişmenin ardından çok bozuldu. Al Nassr Kulübü, Brezilya Milli Takımı'nı çalıştıran Tite'ye Talisca ile ilgili verdiği karardan ötürü tepki gösterdi.
GOLLERİ İLE MESAJ VERDİLER
Kulüpten yapılan paylaşımda, Talisca'nın kadroda yer almayışına serzenişte bulunularak, "Bay Tite! Talisca gerçekten Dünya Kupası'nda olmayacak mı?" sorusu soruldu ve yıldız oyuncunun klas gollerinden oluşan bir video paylaşıldı.
DÜNYA KUPASI NEDEN ÖNEMLİ?
Anderson Talisca, Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı ile boy gösterip transferde pazarını genişletmeyi planlıyordu. Fakat; yıldız ismin bu hayali suya düşmüş oldu.
BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE
Kulislerde Anderson Talisca'ya Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe'nin de transferde yakından ilgi gösterdiği konuşuluyor. Sarı-Lacivertli ekibin teknik patronu Jorge Jesus'un Benfica'dan öğrencisi olan Talisca'ya sıcak bakacağı iddia edildi.