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Haberler Spor Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Öte yandan Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu. Atiba ve Josef listeye dahil edildi.

13.03.2022 20:47 - Son Güncelleme: 13.03.2022 20:48
Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde gerçekleştirilen idman yaklaşık 1.5 saat sürdü.

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Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

Kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşen idman; ısınma, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

5'e 2 çalışmasının ardından taktik program uygulandı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

Antrenman, çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlı ekipte Josef de Souza ve Atiba Hutchinson takım ile birlikte çalıştı.

Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...

KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.

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