Beşiktaş, Galatasaray derbisine hazır! Kadro belli oldu: Atiba ve Josef...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 29'uncu haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamlayarak kampa girdi. Öte yandan Beşiktaş'ın kamp kadrosu da belli oldu. Atiba ve Josef listeye dahil edildi.
13.03.2022 20:47 - Son Güncelleme: 13.03.2022 20:48
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Galatasaray maçı kadrosuna 21 futbolcuyu dahil etti.