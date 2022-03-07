Kartal evinde Başakşehir’i konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçında muhtemel 11’ler

Ayrıca ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve oynadığı Altay ve Sivasspor karşılaşmalarını kazanan Kara Kartallar, galibiyet serisini de sürdürmek amacında. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.