Kartal evinde Başakşehir'i konuk ediyor! İşte Beşiktaş-Başakşehir maçında muhtemel 11'ler
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, bugün evinde Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a elenerek turnuvaya havlu atan siyah beyazlı takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp teselli bulmak istiyor. İşte İstanbul derbisinde muhtemel 11'ler.
Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında bugün Başakşehir'i ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Kayserispor'a elenerek turnuvaya havlu atan siyah beyazlı takım, bugün sahadan 3 puanla ayrılıp teselli bulmak istiyor.
Ayrıca ligde 8 maçtır mağlup olmayan ve oynadığı Altay ve Sivasspor karşılaşmalarını kazanan Kara Kartallar, galibiyet serisini de sürdürmek amacında. Beşiktaş, Başakşehir'i mağlup etmesi durumunda lig sırlamasında rakibinin üzerine çıkacak.
VIDA GÖREVE HAZIR
Zorlu karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta Oğuzhan Özyakup, Mert Günok ve Miralem Pjanic'in sakatlıkları bulunuyor. Josef de Souza ve Kevin N'Koudou'nun da durumları belirsizliğini koruyor.
Sivasspor maçının ısınması sırasında sakatlık geçiren ve son anda kadrodan çıkarılan Domagoj Vida'nın ise görev yapması bekleniyor. Başakşehir'de ise Mahmut Tekdemir'in sakatlığı bulunurken, Ndayishimiye'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.