Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye İtalya'dan 25 milyon TL'lik müjde! Miha Zajc göze girdi!

Fenerbahçe, Fair Play kapsamında önümüdeki sezon transfer yapabilmek için oyuncu satışından gelir elde etmek zorunda. Zor durumda kalmamak için arayışta olan Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında 3 milyon Euro (25 milyon TL) satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, İtalyan ekibinde göze girmeyi başardı. Zajc'ın 3 milyon Euro (25 milyon TL) karşılığında satılması durumunda Fenerbahçe bu parayı gelecek sezonun transfer harcaması için kullanmayı planlıyor.

15.02.2021 12:58 - Son Güncelleme: 15.02.2021 13:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ





