Son dakika Fenerbahçe haberleri... Fenerbahçe'ye İtalya'dan 25 milyon TL'lik müjde! Miha Zajc göze girdi!
Fenerbahçe, Fair Play kapsamında önümüdeki sezon transfer yapabilmek için oyuncu satışından gelir elde etmek zorunda. Zor durumda kalmamak için arayışta olan Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber geldi. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında 3 milyon Euro (25 milyon TL) satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, İtalyan ekibinde göze girmeyi başardı. Zajc'ın 3 milyon Euro (25 milyon TL) karşılığında satılması durumunda Fenerbahçe bu parayı gelecek sezonun transfer harcaması için kullanmayı planlıyor.
15.02.2021 12:58
- Son Güncelleme: 15.02.2021 13:08
Finansal Fair Play kapsamında önümüzdeki sezon bonservis ödeyip transfer yapabilmek için oyuncu satışından gelir elde etmek zorunda olan Fenerbahçe'ye İtalya'dan müjdeli haber geldi.
Sarı-Lacivertliler'in sezon başında 3 milyon Euro (25 milyon TL) satın alma opsiyonuyla Genoa'ya kiraladığı Miha Zajc, İtalyan ekibinde göze girmeyi başardı.
Serie A'da bu sezon Genoa formasıyla 17 maça çıkan ve takımına 2 asist 1 de gol katkısı sağlayan Sloven futbolcu, son dönemde oynadığı merkez orta saha bölgesinde ortaya koyduğu başarılı futbol ile ilk 11'in vazgeçilmezleri haline geldi.
Genoa Teknik Direktörü Davide Ballardini'nin oyun sisteminde önemli bir role sahip olan Zajc için İtalyan ekibinin 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu devreye sokup Sloven oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katması bekleniyor.
Zajc'ın 3 milyon Euro (25 milyon TL) karşılığında satılması durumunda Fenerbahçe bu parayı gelecek sezonun transfer harcaması için kullanmayı planlıyor.