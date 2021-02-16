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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi. Usta spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, siyah-beyazlıların yıldız ismine övgü dolu sözler yağdırdı.

16.02.2021 09:50 - Son Güncelleme: 16.02.2021 09:50
Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi.

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Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler

SİNAN VARDAR

Öncelikle olağanüstü hava şartlarından dolayı maçın akşam saatinden öğlene alınması çok doğru bir karardı. TFF'yi bu kararından dolayı tebrik ederim. Beşiktaş dün hak ederek kazandı. Konya'daki 120 dakikanın ardından yorgun bekliyordum ama dün alkışı hak eden bir mücadele gösterdi.


Bu olağanüstü kış şartlarında yıldız oyuncunuzun sahneye çıkması gerekir. Ghezzal da dün öyle bir zamanda öyle bir gol attı ki 3 puanı kolaylaştırdı. Ghezzal ve Rosier saha içinde takımı ateşleyen isimlerdi. Rosier kendine nasıl dikkat ediyorsa; her maç üstüne koyarak oynuyor.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler

Maçın yıldızı hiç kuşkusuz ki Necip Uysal'dı. Kaptan Necip'in yedek beklediği yıllara yazık olmuş. Josef, Dorukhan, Atiba başta olmak üzere takım olarak tüm oyuncular çok koştu. Tabir-i yerindeyse takım; Sergen Hoca'nın istediği gibi savaştı.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler

Siyah-beyazlı takımda; dün Aboubakar ve Larin son haftalardaki formsuzluklarını sürdürdü. Özellikle Aboubakar öyle pozisyonlardan yararlanamadı ki saç-baş yoldurdu. Allahtan Ersin sahneye çıktı da, 1-0'ken rakibe gol izni vermedi.

Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler

Cenk Tosun, attığı gollerle geri döndüğünü gösterdi. Gol vuruşları çok klastı. Süper transfer olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi.