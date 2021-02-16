Beşiktaş'ın Gençlerbirliği galibiyeti sonrası yıldız isme övgü dolu sözler
Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Karşılaşma siyah-beyazlıların 3-0'lık üstünlüğüyle sonlandı. Beşiktaş bu sonuçla Galatasaray ve Fenerbahçe ile puanını yeniden eşitledi. Usta spor yazarları karşılaşmayı değerlendirirken, siyah-beyazlıların yıldız ismine övgü dolu sözler yağdırdı.
16.02.2021 09:50
- Son Güncelleme: 16.02.2021 09:50
SİNAN VARDAR
Öncelikle olağanüstü hava şartlarından dolayı maçın akşam saatinden öğlene alınması çok doğru bir karardı. TFF'yi bu kararından dolayı tebrik ederim. Beşiktaş dün hak ederek kazandı. Konya'daki 120 dakikanın ardından yorgun bekliyordum ama dün alkışı hak eden bir mücadele gösterdi.
Bu olağanüstü kış şartlarında yıldız oyuncunuzun sahneye çıkması gerekir. Ghezzal da dün öyle bir zamanda öyle bir gol attı ki 3 puanı kolaylaştırdı. Ghezzal ve Rosier saha içinde takımı ateşleyen isimlerdi. Rosier kendine nasıl dikkat ediyorsa; her maç üstüne koyarak oynuyor.