Sosyal medya ikiye bölündü! Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki Kerem-Varga pozisyonu penaltı mı?
Sarı-kırmızılı ekip, lacivert-beyazlıları son anlarda bulduğu golle mağlup ederek maç fazlasıyla Fenerbahçe'ye kaptırdığı liderliği devraldı. Galatasaray, ligde üst üste 6 maçını da kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, sahasında çıktığı son 9 Süper Lig maçında mağlup olmadı. Karşılaşmada tartışılan pozisyonların yankıları halen sürerken, özellikle maçın 54. dakikasında Kerem ile Varga ile ceza sahası içerisinde yaşanan ikili mücadele sosyal medyayı ikiye böldü.
Özellikle konuk ekip, karşılaşmanın 54. dakikasında Kevin Varga'nın ceza sahası içerisinde Kerem Aktürkoğlu ile girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldığı pozisyonda yoğun penaltı itirazsında bulunmuş ancak maçın hakemi devam kararı verirken, VAR'dan da herhangi bir uyarı gelmeyince oyun sürmüştü.
Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maç sonu açıklamasında VAR Hakemi Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısının olduğunu iddia ederken, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Şimdi rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR diyor, ne hakem bir şey diyor. Fırat Hoca'nın bunu kaçırması çok üzücü. Fırat Hoca'nın Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var. Başakşehir maçında da aynı şeyler oldu. Bu maçta da aynı şeyler oldu. Biz teknik adamlar olarak yönetimle, hakemlerle ilgili konuşalım değişen bir şey yok. Camia baskı yapmadıkça es geçiliyor. Bizim gibi camialar baskı yapsa da bir şey olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.