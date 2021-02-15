Sosyal medya ikiye bölündü! Galatasaray-Kasımpaşa maçındaki Kerem-Varga pozisyonu penaltı mı?

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa ise maç sonu açıklamasında VAR Hakemi Fırat Aydınus'un Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısının olduğunu iddia ederken, "Varga'ya yapılan bir pozisyon var. Şimdi rakibimize verilen penaltıyı VAR'ı beklemeden veriyorsun. Bizim pozisyonda ne VAR diyor, ne hakem bir şey diyor. Fırat Hoca'nın bunu kaçırması çok üzücü. Fırat Hoca'nın Kasımpaşa'ya karşı bir sıkıntısı var. Başakşehir maçında da aynı şeyler oldu. Bu maçta da aynı şeyler oldu. Biz teknik adamlar olarak yönetimle, hakemlerle ilgili konuşalım değişen bir şey yok. Camia baskı yapmadıkça es geçiliyor. Bizim gibi camialar baskı yapsa da bir şey olmuyor" ifadelerini kullanmıştı.