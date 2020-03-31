Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı
Ligdeki kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de lige verilen koronavirüs arasında da hoca arayışları sürüyor. Bir süre yardımcı antrenör Murat Göle ile yola devam eden Fenerbahçe'de erteleme kararı öncesi antrenmanları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetmeye başlamıştı. Belirsizliğe son vermek isteyen sarı-lacivertli yönetim dünyaca ünlü bir hoca ile temasa geçti. İşte detaylar...
2. ADAY: MARCELINO
Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.