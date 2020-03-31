Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

2. ADAY: MARCELINO

Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.