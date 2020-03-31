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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

Ligdeki kötü gidişin ardından teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de lige verilen koronavirüs arasında da hoca arayışları sürüyor. Bir süre yardımcı antrenör Murat Göle ile yola devam eden Fenerbahçe'de erteleme kararı öncesi antrenmanları Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel yönetmeye başlamıştı. Belirsizliğe son vermek isteyen sarı-lacivertli yönetim dünyaca ünlü bir hoca ile temasa geçti. İşte detaylar...

31.03.2020 13:49 - Son Güncelleme:
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

Fenerbahçe teknik direktörlük görevi için A, B ve C planlarını belirledi. İlk düşünülen isim ise Unai Emery.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

1. ADAY: UNAI EMERY
Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertliler, teknik direktörlük görevi için ilk tercih olarak İspanyol teknik adam Unai Emery ismini düşünüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

Fenerbahçeli yöneticiler, 48 yaşındaki teknik adamı teknik direktörlük görevine getirmek için görüşmelerine devam ediyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

Kariyerinde birçok kupa bulunan ve son olarak İngiltere'nin köklü kulübü Arsenal'ı çalıştıran Unai Emery, şu an ise herhangi bir takım çalıştırmıyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'ye dünyaca ünlü hoca! Düğmeye basıldı

2. ADAY: MARCELINO
Fenerbahçe, Unai Emery ile ilk aday olarak görüşmelerini sürdürürken bir yandan da alternatif hocalar için de çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertli idareciler, teknik direktörlük görevi için bir diğer aday olarak en son İspanya La Liga ekiplerinden Valencia'yı çalıştıran Marcelino ile görüşüyor.

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