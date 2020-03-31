Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyor, attığı gollerle konuşuluyordu! Peki şimdi nerede?

Cafercan da pişmesi için altyapıda birlikte çalıştığı Metin Yıldız'ın takımı Çaykur Rizespor'a kiralanır ve bir daha geri dönemez. Oradan Abdullah Avcı'nın İBB'sine, Suat Kaya'nın Orduspor'una ve yine Suat Kaya'nın Gaziantep BB'sine kiralanır. Hiçbirinde kendisinden beklenilen patlamayı yapamaz ve 2009 yılında 22 yaşında bonservisiyle Konya Şekerspor'a verilir...

Konya Şekerspor'da özellikle ikinci yılında üstün performans sergiler. Takımın gol yükünü çeker ve ikinci ligde mücadele eden takımına Bank Asya'ya çıkma şansı yakalatır. Ama malesef play off'larda Sakaryaspor'a yenilerek evlerine dönerler. Gerçi Cafercan bu maçı da boş geçmez, golünü yazar; ama malesef yeterli olmaz. Giresunspor, Boluspor, Tavşanlı Linyitspor sonraki durakları olur.

