Galatasaray'ın geleceği olarak görülüyor, attığı gollerle konuşuluyordu! Peki şimdi nerede?
Galatasaray'ın yeni efsanesi olarak görülen Cem Sultan, yerli Messi olarak adlandırılan Muhammed Demirci, Fenerbahçe'nin büyük beklenti içinde olduğu Recep Niyaz... Hepsinin ismine aşinayız, çünkü sporseverler bir dönem onlardan çok şey bekledi. Hepsi Türk futbolunun geleceği olarak nitelendirildi. Ancak gelin görün ki Türk futbolunun geleceği olmalarını bırakın, ortalardan kayboldular. Corona virüs günlerinde, Türkiye'de kaybolup giden futbolcular dosyasını derledik.
TÜRK FUTBOLUNUN KAYBOLANLARI
Özgür Can Özcan
10 Nisan 1988 Antalya doğumludur. Futbola Manavgat Belediyespor'da başlayan Özgür Can, Galatasaray scoutlarının dikkatini çekerek 2002 yılında 14 yaşında Galatasaray altyapısına transfer olur. Aydın Yılmaz ve Ferhat Öztorunla birlikte o jenerasyonun en dikkat çeken isimlerinden olur. Güçlü fiziğiyle rakiplerine üstünlük kurar. Ancak o iri fiziğine rağmen sürati de hiç fena değildir. Tarzıyla dönemin popüler futbolcularından Inter'li Adriano'ya benzetilir.
Cafercan Aksu
Cafercan, 15 Ocak 1987'de Antalya'da dünyaya gelir. 1999-00 sezonunda Fatih Terim'in altyapı hamlesiyle Galatasaray altyapısına kazandırılan genç yeteneklerden biri olur. Aynı sezon altyapıya kazandırılan isimlerden biri de tabi ki Arda Turan'dır. Ancak Cafercan bir anda dikkatleri üzerine çeker. Üstün tekniği, oyun zekası, sol ayağıyla mesafe tanımaksızın çektiği şutlar, attığı goller ile altyapının gözdesi olur. O sıralar Arda, Cafercan'ın takımında oynayan oyunculardan birisidir sadece.
Cafercan da pişmesi için altyapıda birlikte çalıştığı Metin Yıldız'ın takımı Çaykur Rizespor'a kiralanır ve bir daha geri dönemez. Oradan Abdullah Avcı'nın İBB'sine, Suat Kaya'nın Orduspor'una ve yine Suat Kaya'nın Gaziantep BB'sine kiralanır. Hiçbirinde kendisinden beklenilen patlamayı yapamaz ve 2009 yılında 22 yaşında bonservisiyle Konya Şekerspor'a verilir...
Konya Şekerspor'da özellikle ikinci yılında üstün performans sergiler. Takımın gol yükünü çeker ve ikinci ligde mücadele eden takımına Bank Asya'ya çıkma şansı yakalatır. Ama malesef play off'larda Sakaryaspor'a yenilerek evlerine dönerler. Gerçi Cafercan bu maçı da boş geçmez, golünü yazar; ama malesef yeterli olmaz. Giresunspor, Boluspor, Tavşanlı Linyitspor sonraki durakları olur.