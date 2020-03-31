Haberler Galeri Spor Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Tüm dünyayı saran corona virüs salgını, ülkemizdeki etkisini de günden güne artırıyor. Salgının yayılma hızını düşürmek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken, Türk sporculardan ise alkışlanacak bir hareketler geliyor. Onlardan biri de Yusuf Yazıcı oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da corona virüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulunuyor.

31.03.2020 11:32 - Son Güncelleme: 31.03.2020 12:04
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Fransa'nın Lille Kulubü'nde kariyerini sürdüren futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da yeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında evinden çıkamayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Trabzonspor'dan sezon başında Fransa'nın Lille Kulubüne transfer olan ve sakatlığı nedeniyle Trabzon'da bulunan Yazıcı, Ortahisar ilçesine bağlı 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde vatandaşlara yardımda bulunuyor.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Yazıcı, mahalle muhtarı Mahmut Hayır'ın belirlediği ailelerin evlerine giderek, gıda kolilerini teslim ediyor.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Muhtar Hayır, yaptığı açıklamada, Yazıcı'nın daha önce ailesiyle birlikte 3 Nolu Erdoğdu Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirterek, futbolcunun, virüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların yanı sıra ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunduğunu söyledi.

Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! Fatih Terim'in hemen taburcu olması...
Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara açıkladı! "Fatih Terim'in hemen taburcu olması..."