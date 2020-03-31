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Milli futbolcu Yusuf Yazıcı ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı

Tüm dünyayı saran corona virüs salgını, ülkemizdeki etkisini de günden güne artırıyor. Salgının yayılma hızını düşürmek için vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yapılmaya devam edilirken, Türk sporculardan ise alkışlanacak bir hareketler geliyor. Onlardan biri de Yusuf Yazıcı oldu. Milli futbolcu Yusuf Yazıcı, memleketi Trabzon'da corona virüs önlemleri kapsamında evlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi yardımında bulunuyor.

31.03.2020 11:32 - Son Güncelleme: 31.03.2020 12:04 BU GALERİYİ PAYLAŞ





