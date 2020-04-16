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Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Hepsi gönderiliyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Hepsi gönderiliyor
Süper Lig'e verilen arayı kadro planlamasıyla değerlendiren Fenerbahçe'de önümüzdeki sezon şampiyonluğa oynayacak kadro kurma çalışmaları başladı. Bir yandan yeni transfer çalışmalarını değerlendiren sarı-lacivertli ekip, diğer yandan da gönderilecek oyuncuları belirliyor. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar neticesinde Fenerbahçe 4 isimle yollarını ayırma kararı aldı.
16.04.2020 11:40
- Son Güncelleme: 16.04.2020 11:41
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla zirvenin 13 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de gözler şimdiden gelecek sezona çevrildi.
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Yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerde hata yapmak istemeyen sarı-lacivertliler, hummalı bir çalışmanın içerisinde girerken, bir yandan da takımdan gönderilecek isimler belirlenmeye başladı.
ÖNCELİK SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULARDA
Yeni sezon için transfer görüşmelerine başlayan Kanarya, bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler öncelikle sözleşmesi biten oyuncuları bedelsiz kadrosuna katmak istiyor.
TAKAS FORMULÜ GÜNDEMDE
Bu çalışmaları yaparken yönetimin ekonomik açıdan belirlediği iki kriter bulunuyor. Buna göre ilk planda sözleşmesi biten isimler kadroya katılacak veya kontratı devam eden futbolcular için takas formülü devreye sokulacak.
Bonservis bedelli oyuncu ise gerçekten alternatif bulunamayan bir isimse ve bedelin düşük olması durumunda gündeme gelecek. Bu çerçevede başlayan çalışmalarda sarı-lacivertliler sözleşmesi sezon sonu biten bazı isimlerle görüşmelere başlamış ve önemli mesafeler almıştı.