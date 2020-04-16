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Cristiano Ronaldo corona virüs karantinasında da çok konuşuluyor! Yerinde durmuyor
Cristiano Ronaldo corona virüs karantinasında da çok konuşuluyor! Yerinde durmuyor
Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Portekizli ve sevgilisi Georgina Rodriguez karantinada da adından söz ettiriyor.
16.04.2020 11:53
- Son Güncelleme: 16.04.2020 11:53
Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo ve sevgilisi Georgina Rodriguez, Portekiz'de yeni taşındıkları evlerinde karantina günleri geçiriyor.
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Sun Gazetesi'nde yer alan haberde Ronaldo'nun kız arkadaşı Rodriguez, yeni taşındıkları evlerine hemen alıştı.
Atlantik Okyanusu manzaralı ve özel bir havuz ile bahçesi olan evde güneşlenen Georgina Rodriguez'in bu görüntüleri dikkat çekti. Juventuslu Ronaldo ve ailesinin karantinadaki günlerinin çok farklı geçtiği, çok rahat ettikleri dile getirildi.
Haftalığı 3 bin 500 sterlin olan bu yeni kiraladıkları ev ve Rodriguez'in karantina fotoğrafları Instagram'da da herkes tarafından paylaşıldı, konuşuldu.
YASAĞI DEĞİLMİŞTİ
Corona virüsü salgınının İtalya'da yayılmaya başlamasının ardından Portekiz'e giden ve memleketi Madeira'da ailesiyle birlikte karantinaya giren Ronaldo'nun dışarı çıkma skandalları bitmiyor.