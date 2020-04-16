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Cristiano Ronaldo corona virüs karantinasında da çok konuşuluyor! Yerinde durmuyor

Yaptığı bağışlarla ve yardımlarla pek çok insana örnek olan Cristiano Ronaldo bu kez sınıfta kaldı. Juventus'un dünyaca ünlü Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, koronavirüsün İtalya'da yayılmasından sonra İtalya'ya dönmeyeceğini bildirmiş ve kendini ailesiyle karantinaya almıştı. Sosyal medya hesabından 'evde kal' çağrıları yapan Ronaldo, üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra sevgilisi ve çocuklarıyla gezerken görüntülenmişti. Portekizli ve sevgilisi Georgina Rodriguez karantinada da adından söz ettiriyor.

16.04.2020 11:53 - Son Güncelleme: 16.04.2020 11:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





