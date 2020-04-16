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Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var
Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var
Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere. İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirildi. Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Bu yüzden Galatasaray'a gelmek için bir şartı var.
16.04.2020 10:09
- Son Güncelleme: 16.04.2020 10:17
Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.
Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi.
FATİH TERİM TAKDİR ETTİ
Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu.
Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var. Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması...