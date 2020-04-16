Haberler Galeri Spor Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere. İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirildi. Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Bu yüzden Galatasaray'a gelmek için bir şartı var.

16.04.2020 10:09 - Son Güncelleme: 16.04.2020 10:17
Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Menajer Mino Raiola'nın Galatasaray'a önerdiği Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği sözleşme taslağında, İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirdi.

Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Kendisine güvenen Balotelli sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi için başarı bonusları ekledi.

Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

FATİH TERİM TAKDİR ETTİ

Sadece şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi primleri talep etmesi Terim tarafından "Başarılı olmak için geliyor" yorumuna neden oldu.

Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Huzur arayan Balotelli'nin para dışında bir isteği daha var. Türkiye'yi seçmesindeki en büyük neden ırkçılığın olmaması...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe Stadyumu'na bayrak dikmişti... Graeme Souness'tan flaş itiraf! Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve...
Fenerbahçe Stadyumu'na bayrak dikmişti... Graeme Souness'tan flaş itiraf! "Fenerbahçe Başkanı'na baktım ve..."