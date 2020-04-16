Haberler Galeri Spor Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Galatasaray Mario Balotelli ile anlaştı! Ama Balotelli'nin bir şartı var

Galatasaray'da Mario Balotelli'yle ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Maaşında indirim istenen Radamel Falcao'nun ayrılması halinde İtalyan yıldız ilk seçenek haline geldi. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Aslan, Balotelli ile anlaşmak üzere. İtalyan yıldız, yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul ettiğini bildirildi. Mario Balotelli'nin gözü yüksek ücretten çok, mutlu olmakta… Bu yüzden Galatasaray'a gelmek için bir şartı var.

16.04.2020 10:09 - Son Güncelleme: 16.04.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





