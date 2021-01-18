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Haberler Galeri Spor Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Son dakika FB transfer haber: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için transfer üstüne transfer yapan Fenerbahçe, dün Mesut Özil'i de KAP'a bildirdi. Szalai ve Mesut Özil'i resmen kadrosuna katan sarı lacivertli takım yeni bir transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak transferler...

18.01.2021 16:43 - Son Güncelleme: 18.01.2021 16:52
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Sezon başında yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe, devre arası transfer dönemine de hızlı başladı.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Sezon sonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe, transferde bombaları peş peşe patlatacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Kanarya Szalai ve Mesut Özil'i resmen kadrosuna katarken, transfer etmek istediği isimleri de sıraya aldı.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy göstermek isteyen Fenerbahçe'de birçok isim ile temaslar sürüyor.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'de transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

İŞTE KANARYA'NIN LİSTESİNDEKİ İSİMLER:


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