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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe'den transfer harekatı! Mesut Özil ve Attila Szalai'den sonra sıra onda!

Son dakika FB transfer haber: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk için transfer üstüne transfer yapan Fenerbahçe, dün Mesut Özil'i de KAP'a bildirdi. Szalai ve Mesut Özil'i resmen kadrosuna katan sarı lacivertli takım yeni bir transfer hamlesi daha yapmaya hazırlanıyor. İşte Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıyacak transferler...

18.01.2021 16:43 - Son Güncelleme: 18.01.2021 16:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





