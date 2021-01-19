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Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları, Kanarya'nın aldığı galibiyeti yorumladı. Karşılaşmada yerden kalkmadığını belirttiği yıldız futbolcuyu eleştiren spor yazarı, "Eve gidip maçı izlediğinde hiç yüzün kızarmıyor mu?" ifadelerini kullandı.

19.01.2021 09:47 - Son Güncelleme: 19.01.2021 09:52
Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Thiam, Samatta ve Valencia'dan gelirken Ankaragü'nün tek sayısı Emre Güral'dan geldi. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları, Kanarya'nın aldığı galibiyeti yorumladı.

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Fenerbahçe oyuna hücumda çizgilerde iki tane santrfor özelliği olan Valencia ve Thiam ile başladı. Böylece hücum hattında üç tane santrfor profilinde oyuncu ile mücadele etti. Eğer bu tercihle oyun başlangıcınız oluyorsa burada iki çizgi oyuncusu Nazım ve Novak'ın o koridoru daha fazla kullanması ve içeri daha fazla top taşıyıp orta yapması gerekiyor.

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Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Bunu zaman zaman doğru bir şekilde uyguladılar. Zaman zaman da Nazım ve Novak gerektiği kadar doğru yerde durmadı. Öne ve çizgilere gidip rakip ceza sahasına yakın oynayabilir, rakip Ankaragücü geriye yaslandığında daha farklı organizasyonlara imza atabilirlerdi.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Fenerbahçe, maçın ilk yarısında çok basit pas hataları yaptı. Bu bir an önce golü bulma telaşından olduğu gibi topun önündeki
oyuncuların pasları kesmelerinden de kaynaklandı. Özellikle topa ritim verildiğinde Pelkas'ın biraz daha fazla gezmesi gerekir.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Top hangi koridorda, hangi oyuncudaysa topun önündeki kişi olarak arkadaşlarına pas koridoru oluşturmalı... Pelkas gibi bir yetenekli oyuncu ile Fenerbahçe rakip kaleye daha çok dikine gidebilir ve daha üretken hale gelebilir.

Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Tabii Fenerbahçe'de Mesut Özil geldikten sonra, takımdaki bu organizasyon seviyesinin çok daha kaliteli bir hale geleceği gün gibi aşikar. Sakatlıktan döndükten sonra formunu bulan Nazım Sangare, her geçen gün performansını üzerine koyarak gelişim göstermeye devam ediyor.

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