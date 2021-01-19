Fenerbahçe'nin Ankaragücü galibiyeti sonrası flaş yorum: Yüzün hiç kızarmıyor mu?

Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, sahasında MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Thiam, Samatta ve Valencia'dan gelirken Ankaragü'nün tek sayısı Emre Güral'dan geldi. Karşılaşmayı değerlendiren spor yazarları, Kanarya'nın aldığı galibiyeti yorumladı.



REHA KAPSAL: SONUÇ ODAKLI

Fenerbahçe oyuna hücumda çizgilerde iki tane santrfor özelliği olan Valencia ve Thiam ile başladı. Böylece hücum hattında üç tane santrfor profilinde oyuncu ile mücadele etti. Eğer bu tercihle oyun başlangıcınız oluyorsa burada iki çizgi oyuncusu Nazım ve Novak'ın o koridoru daha fazla kullanması ve içeri daha fazla top taşıyıp orta yapması gerekiyor.