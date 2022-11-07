Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek
Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi ve oynadığı her maçta ağırlığını koyan Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edileceğini açıkladı.
07.11.2022 22:22 - Son Güncelleme: 07.11.2022 22:22
4 Kasım'daki antrenmanda sakatlanan Masuaku'nun, uyluk kemiği eklem yüzünde kemik ödemi, Galatasaray maçı sonrası dizinde ağrı hisseden Josef'in, sağ dizinde eklem içi sıvı artışı, Galatasaray karşılaşmasının 40. dakikasında oyuna devam edemeyen Rosier'nin, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem, Berkay'ın ise sol uyluk iç adale grubunda tendinit tespit edildi.