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Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek

Beşiktaşlı taraftarların sevgilisi ve oynadığı her maçta ağırlığını koyan Ghezzal'dan kötü haber geldi. Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal'ın ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat edileceğini açıkladı.

AA
07.11.2022 22:22 - Son Güncelleme: 07.11.2022 22:22
Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağ ayak ikinci parmağındaki plantar plate yaralanmasından kaynaklanan ağrıları kısmen devam eden Ghezzal'a, mevcut durumu sahada yeterli performansı göstermesini engellediği için cerrahi tedavi uygulanması kararı alındı.

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Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek

Ayrıca Arthur Masuaku, Josef de Souza, Valentin Rosier ve Berkay Vardar'ın sağlık durumlarına ilişkin de bilgi verildi.

Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek

4 Kasım'daki antrenmanda sakatlanan Masuaku'nun, uyluk kemiği eklem yüzünde kemik ödemi, Galatasaray maçı sonrası dizinde ağrı hisseden Josef'in, sağ dizinde eklem içi sıvı artışı, Galatasaray karşılaşmasının 40. dakikasında oyuna devam edemeyen Rosier'nin, sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem, Berkay'ın ise sol uyluk iç adale grubunda tendinit tespit edildi.

Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek

Sağlık ekibi tarafından 4 oyuncunun tedavisine başlandığı paylaşıldı.

Beşiktaşlıları kahreden haber! Ghezzal ameliyat edilecek
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