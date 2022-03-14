Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı
Lille'in şampiyon olmasında büyük payı olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın performansı bir anda düştü. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın düşen performansını mercek altına aldı.
Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın düşen performansını mercek altına aldı.
"Burak Yılmaz, gözden kayboldu!" başlığı ile verilen haberde tecrübeli golcünün Aralık ayından bu yana gol atamadığı ve bu kış İtalyan ekibi Salernitana'nın transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.
Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz, son iki sakatlık sürecinden etkilendi. Kendisinin yokluğunda, takım iyi işler yaptı. Burak'ın yeniden güven kazanması lazım. Bu durumdan memnun değil. Tecrübeli bir isim, iletişim halindeyiz, bu durumu kendisi değiştirebilir yapacaklarıyla!" ifadelerini kullandı.
Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Burak Yılmaz, 4 gol atarken 3 de asiste imza attı. 36 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda ise 32 karşılaşmada 6 gol ve 5 asist üretti.