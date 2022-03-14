Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz, son iki sakatlık sürecinden etkilendi. Kendisinin yokluğunda, takım iyi işler yaptı. Burak'ın yeniden güven kazanması lazım. Bu durumdan memnun değil. Tecrübeli bir isim, iletişim halindeyiz, bu durumu kendisi değiştirebilir yapacaklarıyla!" ifadelerini kullandı.