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Haberler Spor Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Lille'in şampiyon olmasında büyük payı olan milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın performansı bir anda düştü. Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın düşen performansını mercek altına aldı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
14.03.2022 12:30 - Son Güncelleme: 14.03.2022 12:30
Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Fransız medyası son haftalarda suskun olan yıldız golcü ile ilgili dikkat çekici haberlere imza atıyor… Onlardan birine de L'Equipe yer verdi…

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Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Fransa'nın yüksek tirajlı gazetesi L'Equipe, Lille'in şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Burak Yılmaz'ın düşen performansını mercek altına aldı.

Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

"Burak Yılmaz, gözden kayboldu!" başlığı ile verilen haberde tecrübeli golcünün Aralık ayından bu yana gol atamadığı ve bu kış İtalyan ekibi Salernitana'nın transfer teklifini geri çevirdiği belirtildi.

Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Lille'in teknik direktörü Jocelyn Gourvennec, "Burak Yılmaz, son iki sakatlık sürecinden etkilendi. Kendisinin yokluğunda, takım iyi işler yaptı. Burak'ın yeniden güven kazanması lazım. Bu durumdan memnun değil. Tecrübeli bir isim, iletişim halindeyiz, bu durumu kendisi değiştirebilir yapacaklarıyla!" ifadelerini kullandı.

Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı

Bu sezon 24 lig maçında forma giyen Burak Yılmaz, 4 gol atarken 3 de asiste imza attı. 36 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda ise 32 karşılaşmada 6 gol ve 5 asist üretti.

Ne oldu sana Burak! Burak Yılmaz’ın performansı bir anda düştü Fransa basını manşete taşıdı
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